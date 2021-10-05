В Нур-Султане подростки подозреваются в крупной краже арматуры
В течение пяти дней несовершеннолетние вынесли с неохраняемого объекта арматуру в количестве 39 штук, длиною 6 метр каждая. Краденый металл, они переносили и сдавали в ближайший пункт приема металлолома.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий несовершеннолетние были задержаны. Похищенную арматуру полицейские изъяли и возвратили владельцу.
Задержанные дали признательные показания, проводится проверка причастности к аналогичным преступлениям на территории столицы. В настоящее время проводится досудебное расследование, несовершеннолетние подозреваются в совершении трех фактов краж со строительных объектов.
Сотрудниками ювенальной полиции двое 16-летних подростка взяты на особый контроль, родителям грозит административная ответственность за неисполнение обязанностей по их воспитанию.