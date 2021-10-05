В Нур-Султане подростки подозреваются в крупной краже арматуры

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Со строительного объекта двое 16-летних подростка похитили материалы на сумму 1 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г. Нур-Султана.

В течение пяти дней несовершеннолетние вынесли с неохраняемого объекта арматуру в количестве 39 штук, длиною 6 метр каждая. Краденый металл, они переносили и сдавали в ближайший пункт приема металлолома.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий несовершеннолетние были задержаны. Похищенную арматуру полицейские изъяли и возвратили владельцу.

Задержанные дали признательные показания, проводится проверка причастности к аналогичным преступлениям на территории столицы. В настоящее время проводится досудебное расследование, несовершеннолетние подозреваются в совершении трех фактов краж со строительных объектов.

Сотрудниками ювенальной полиции двое 16-летних подростка взяты на особый контроль, родителям грозит административная ответственность за неисполнение обязанностей по их воспитанию.