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    13:13, 05 Октябрь 2021 | GMT +6

    В Нур-Султане подростки подозреваются в крупной краже арматуры

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Со строительного объекта двое 16-летних подростка похитили материалы на сумму 1 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г. Нур-Султана.

    В течение пяти дней несовершеннолетние вынесли с неохраняемого объекта арматуру в количестве 39 штук, длиною 6 метр каждая. Краденый металл, они переносили и сдавали в ближайший пункт приема металлолома.

    В ходе оперативно-розыскных мероприятий несовершеннолетние были задержаны. Похищенную арматуру полицейские изъяли и возвратили владельцу.

    Задержанные дали признательные показания, проводится проверка причастности к аналогичным преступлениям на территории столицы. В настоящее время проводится досудебное расследование, несовершеннолетние подозреваются в совершении трех фактов краж со строительных объектов.

    Сотрудниками ювенальной полиции двое 16-летних подростка взяты на особый контроль, родителям грозит административная ответственность за неисполнение обязанностей по их воспитанию.


    Теги:
    МВД РК Криминал Астана Строительство Правоохранительные органы
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