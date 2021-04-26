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    14:53, 26 Апрель 2021 | GMT +6

    В Нур-Султане перекрыли улицу Ташкентская

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 26 и 27 апреля в столице будет частично перекрыто движение по ул. Ташкентской на участке от ул. Н. Гоголя до ул. Игілік, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

    Управлением транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры совместно с управлением административной полиции ДП города Нур-Султана начаты дорожно-строительные работы. В этой связи 26 и 27 апреля частично перекрыто движение по ул. Ташкентской на участке от ул. Н. Гоголя до ул. Игілік.

    «Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ», - говорится в сообщении ведомства.


    Теги:
    Транспорт Астана Строительство Благоустройство
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