В Нур-Султане перекрыли улицу Ташкентская

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 26 и 27 апреля в столице будет частично перекрыто движение по ул. Ташкентской на участке от ул. Н. Гоголя до ул. Игілік, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Управлением транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры совместно с управлением административной полиции ДП города Нур-Султана начаты дорожно-строительные работы. В этой связи 26 и 27 апреля частично перекрыто движение по ул. Ташкентской на участке от ул. Н. Гоголя до ул. Игілік.

«Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ», - говорится в сообщении ведомства.