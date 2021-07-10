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    01:44, 10 Июль 2021 | GMT +6

    В Нур-Султане перекроют участок улицы Куляш Байсеитовой

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры по согласованию с управлением административной полиции ДП города в целях обеспечения безопасности дорожного движения начинает работы по среднему ремонту дорожного полотна по ул. Куляш Байсеитовой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Нур-Султана.

    В связи с проведением ремонта с 10 по 27 июля текущего года будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств на участке ул.Куляш Байсеитовой от ул. Конституции до ул. Фахд бен Абдул Азиз.

    «Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ», - говорится в сообщении транспортного управления.


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    Транспорт Астана Строительство
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