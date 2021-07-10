В Нур-Султане перекроют участок улицы Куляш Байсеитовой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры по согласованию с управлением административной полиции ДП города в целях обеспечения безопасности дорожного движения начинает работы по среднему ремонту дорожного полотна по ул. Куляш Байсеитовой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Нур-Султана.

В связи с проведением ремонта с 10 по 27 июля текущего года будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств на участке ул.Куляш Байсеитовой от ул. Конституции до ул. Фахд бен Абдул Азиз.

«Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ», - говорится в сообщении транспортного управления.