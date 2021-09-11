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​​В Нур-Султане открыли Казахстанско-немецкий центр

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
11 Сентября 2021, 21:19
​​В Нур-Султане открыли Казахстанско-немецкий центр

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Сегодня, 11 сентября, в Нур-Султане состоялось торжественное открытие Казахстанско-немецкого центра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИОР РК.

Напомним, соглашение о создании такого центра в Нур-Султане было подписано в Берлине во время первого официального визита в Германию Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в декабре 2019 года.

Деятельность Центра будет направлена на сохранение этнической идентичности, культуры и родного языка немцев Казахстана, а также послужит диалоговой площадкой для делового сообщества двух стран.

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На церемонии перерезания ленты приняли участие заместитель Председателя АНК – заведующий Секретариатом Марат Азильханов, уполномоченный Федерального Правительства Германии по делам переселенцев и национальных меньшинств Бернд Фабрициус, депутат Мажилиса Парламента РК, Председатель Попечительского совета Общественного фонда «Казахстанское объединение немцев «Возрождение» Альберт Рау, Председатель Комитета по развитию межэтнических отношений МИОР Галым Шойкин и другие.

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Бернд Фабрициус выразил благодарность народу Казахстана от имени Правительства Германии за помощь и содействие этническим немцам, проживающим в республике.

Инициатор открытия Центра Альберт Рау в своём выступлении отметил: «Это будет не просто центр или офис – это будет живой дом, наполненный желающими приобщиться к немецкой культуре и традициям».

Финансирование открытия и деятельность Центра осуществляется Правительством Германии и частными спонсорами, говорится в сообщении пресс-службы МИОР РК.

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