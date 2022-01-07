НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане не планируется отключать электроэнергию и водоснабжение. Об этом сообщили в пресс-службе столичного акимата, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Отключение электроэнергии и водоснабжения в городе не планируется. В случае аварийных отключений, которые не связаны с незаконными собраниями, на места выезжают аварийные бригады. Призываем горожан не доверять непроверенным источникам информации», - прокомментировали в пресс-службе акимата.

Ранее аким столицы Алтай Кульгинов обратился к жителям города. Аким напомнил, что в ряде регионов Казахстана бесчинствуют радикально настроенные сторонники беспорядков. Они наносят ущерб инфраструктуре городов, объектам бизнеса, ставят под угрозу жизни и здоровье граждан.

«В эти дни мы наблюдаем призывы со стороны деструктивных сил и в нашем городе. Правоохранительные органы пресекают все факты. Департамент полиции и другие силовые структуры переведены на усиленный режим работы», - сообщил аким.