В Нур-Султане не планируется отключать электроэнергию и водоснабжение
«Отключение электроэнергии и водоснабжения в городе не планируется. В случае аварийных отключений, которые не связаны с незаконными собраниями, на места выезжают аварийные бригады. Призываем горожан не доверять непроверенным источникам информации», - прокомментировали в пресс-службе акимата.
Ранее аким столицы Алтай Кульгинов обратился к жителям города. Аким напомнил, что в ряде регионов Казахстана бесчинствуют радикально настроенные сторонники беспорядков. Они наносят ущерб инфраструктуре городов, объектам бизнеса, ставят под угрозу жизни и здоровье граждан.
«В эти дни мы наблюдаем призывы со стороны деструктивных сил и в нашем городе. Правоохранительные органы пресекают все факты. Департамент полиции и другие силовые структуры переведены на усиленный режим работы», - сообщил аким.