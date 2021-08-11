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В Нур-Султане наблюдается снижение новых случаев коронавируса

11 Августа 2021 09:57
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В Нур-Султане наблюдается снижение новых случаев коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане наблюдается снижение новых случаев коронавируса. Об этом рассказал аким города Нур-Султана Алтай Кульгинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«На сегодня в инфекционных стационарах получают лечение 69 % и в реанимационных стационарах – 77 % пациентов. Также Межведомственной комиссией говорилось о введении ограничительных мер. В этой связи, мы наблюдаем снижение зарегистрированных новых случаев коронавируса на 20%, также наблюдается снижение удельного веса положительных случаев КВИ с 20 до 15% в соответствии с интенсивным показателем 100 тысяч населения», - отметил аким столицы.

По его словам, количество проведенных ПЦР-тестов не уменьшается, в сутки проводятся от 8 до 10 тысяч тестов.



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#Нур-Султан   #Акимат   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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