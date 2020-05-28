В Нур-Султане детей с ограниченными возможностями смогут лечить иппотерапией

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В городе возводят новый конноспортивный комплекс, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

Стало известно, какие спортивные объекты будут отремонтированы в Нур-Султане в 2020 году.

В частности, ведутся ремонтные работы на четырех спортивных объектах, также идет строительство двух новых. В рамках Дорожной карты проводится капитальный ремонт спортивного комплекса «Толкын» и стадиона имени Х. Мунайтпасова. В настоящее время завершается строительство легкоатлетического спортивного комплекса.

«Спортивный комплекс предусмотрен для проведения международных и республиканских соревнований по легкоатлетическим дисциплинам в закрытых помещениях в полном соответствии с требованиями IAAF (Международная ассоциация легкоатлетических федераций); создания современной высокотехнологичной базы для подготовки спортсменов к международным соревнованиям, включая чемпионаты мира и летние олимпийские игры», – говорится в сообщении городского управления физической культуры и спорта.

Кроме того, на территории ипподрома «Казанат» ведется работа по строительству и эксплуатации конноспортивного комплекса для реабилитации детей с ограниченными возможностями методом иппотерапии.

Иппотерапия – это уникальное по эффективности средство реабилитации при ДЦП, широко применяемое в мировой реабилитационной практике. Научно доказано, что занятия с лошадьми оказывают положительное влияние на физическое, психологическое и эмоциональное состояние детей. Отметим, что в общей сложности в Нур-Султане функционируют более 30 крупных спортивных объектов.