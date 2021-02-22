В Nur Otan утвердили дорожные карты для западных регионов страны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Партия «Nur Otan» продолжает знакомить граждан с деталями реализации своих 216 предвыборных программ до 2025 года. В пресс-службе партии сообщили о том, что будет сделано в западных регионах страны с конкретными показателями на каждый год. Об этом передает МИА «Казинформ».

В соответствии с поручением Елбасы, Лидера партии Нурсултана Назарбаева для обеспечения системного контроля в каждом регионе, городе и районе были утверждены Дорожные карты по реализации предвыборных обязательств с установлением целевых индикаторов и сроков, а также ответственными исполнителями.

Так, в Западно-Казахстанской области в ближайшие 5 лет предусмотрено исполнение 1498 показателей и 3541 мероприятия. В 2021 году предвыборная программа партии «Nur Otan» будет исполнена на 20,2%, в 2022 – на 39,6%, в 2023 – на 59,9%, в 2024 – на 78,7% и на 100% в 2025 году.

Уже в этом году будет построено 1,9 тысяч из 7,5 тысяч квартир, 4 из 23 школ, 9 из 15 объектов спорта, 2 объекта культуры, 1 из 5 медицинских объектов. В течение 5 лет будет создано 65 тысяч рабочих мест, построено 10 новых туристических объектов.

В Атырауской области запланировано исполнение 725 показателей и 1013 мероприятий. В 2021 году предвыборная программа в регионе будет реализована на 19,3%, в 2022 - на 38,7%, в 2023 – на 59%, в 2024 – на 79,4% и полностью в 2025 году.

Уже до конца года будет построено и отремонтировано 32 из 289 км автодорог, 121 из 153 км сетей водоснабжения. Запланировано создание 103 тысяч рабочих мест, строительство 11 школ, 56 детских садов, 10 медицинских объектов, сортировочных комплексов ТБО во всех 7 районных центрах и др.

В Мангистауской области в рамках утвержденной Дорожной карты предусмотрено исполнение 2645 показателей и 2328 мероприятий. В 2021 году программа партии будет реализована на 19,9%, в 2022 - на 40,1%, в 2023 – на 60,6%, в 2024 – на 80,1% и на 100% в 2025 году.

В текущем году будет построено 6 из 30 школ, 10 из 89 детских садов, 3 из 14 спортивных объектов, адаптировано для людей с особыми потребностями 305 из 1534 объектов. В течение 5 лет планируется создать более 70 тысяч рабочих мест. Для повышения уровня обеспеченности жильем будут построены 48 многоквартирных домов в городах и 89 домов в районах области.

В Актюбинской области утверждено 1825 показателей и 3750 мероприятий. В 2021 году программа «Nur Otan» будет исполнена на 19,5%, в 2022 – на 39,8%, в 2023 – на 60%, в 2024 – на 80,1% и на 100% в 2025 году.

В 2021 году в регионе будет построено и отремонтировано 336 из 1057 км водоснабжения, 457 из 1697 км газоснабжения, а также 377 из 2022 км автодорог. До 2025 года будет создано 105 тысяч рабочих мест, построено 25 туристических объектов и 9 полигонов ТБО.

Учитывая, что 29% населения области проживает в сельской местности, в регионе планируют построить по два тепличных комплекса, две молочно-товарных фермы, птицефабрики и увеличить поголовье КРС. Отдельное внимание будет уделено развитию нетрадиционных видов сельского хозяйства – пчеловодству, выращиванию ягодных культур и др.

Со всеми предвыборными обещаниями партии «Nur Otan» можно ознакомиться на сайтах nurotan.kz и nurotan2021.kz.