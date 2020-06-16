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В Nur Otan начали онлайн-обучение будущих участников праймериз

16 Июня 2020 11:55
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В Nur Otan начали онлайн-обучение будущих участников праймериз

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Школа политического менеджмента партии «Nur Otan» провела первый онлайн-семинар для потенциальных кандидатов внутрипартийных праймериз. Более 300 членов партии «Nur Otan» из Павлодарской и Костанайской областей были подключены к видеоконференцсвязи вместе с известным государственным деятелем Ермухаметом Ертысбаевым, директором Института общественной политики Юлией Кучинской, коучером Жанель Сариевой и журналистом Газизой Раимбек. Об этом передает МАИ «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

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Так, в ходе вебинара с членами партии Ермухамет Ертысбаев отметил, что ключевое качество для каждого депутата – всегда говорить правду. По его мнению, народный избранник должен думать и делать все, чтобы изменить жизнь своих избирателей к лучшему. Но без постоянного открытого диалога с населением успешной работы не будет, считает спикер.

Он также подчеркнул, что народные избранники от партии «Nur Otan» на всех уровнях должны быть по-настоящему «народными» лидерами, уметь убеждать и вести за собой широкие массы.

«Сейчас наступило время региональных лидеров, каждый из вас должен стремиться стать районным лидером, городским лидером, областным лидером, и сплачивать вокруг себя людей. Это новый политический тренд», – сказал Ермухамет Ертысбаев.

О правилах проведения внутрипартийного отбора и самом механизме праймериз рассказала директор Института общественной политики Юлия Кучинская. Отдельный акцент спикер поставила на агитационной работе в период проведения праймериз. В свою очередь коучер Жанель Сариева рассказала о навыках формирования собственной репутации, а журналист Газиза Раимбек поделилась секретами ораторского мастерства.

По словам организаторов вебинаров, шаблонные решения, которые привыкли использовать, сегодня уже не работают.

«Какой образ публичной персоны делает вас успешным политиком, а какой – нет, об этом можно узнать на наших семинарах», – сказала заместитель директора Школы политического менеджмента Сауле Бактымбет.

Напомним, ранее Елбасы, Лидер партии «Nur Otan» Нурсултан Назарбаев подписал Постановление о проведении праймериз с 17 августа по 3 октября текущего года.

Основная цель праймериз - выявление на основе конкурентной борьбы новых лидеров для дальнейшего формирования партийных списков на предстоящих выборах в Мажилис и маслихаты всех уровней.

Отмечается, что внутрипартийный отбор нового формата предполагает возможность участия каждого партийца. Онлайн-семинары Школы политического менеджмента завершатся 7 августа текущего года.

Спикерами вебинаров выступят известные политологи, государственные и общественные деятели, психологи и тренеры, среди которых Ермухамет Ертысбаев, Айдос Сарым, Расул Жумалы, Андрей Чеботарев, Саясат Нурбек и другие.

Программа обучения состоит из четырех модулей: механизм реализации внутрипартийного отбора-праймериз, международный опыт проведения праймериз, роль и место депутата во власти, образ депутата, создание имиджа и эффективной модели поведения и политическая риторика. Кроме того, предусмотрены интерактивное обсуждение, практические упражнения в группах и творческие задания.

Занятия будут проводиться для всех желающих партийцев на бесплатной основе.


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#Нур Отан   #Политические партии  
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