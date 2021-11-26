В новый состав Центрального совета общества «Қазақ тілі» избраны 47 человек

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В новый состав Центрального совета общества «Қазақ тілі» избраны 47 человек из числа депутатов Парламента, председателей филиалов и представителей интеллектуального сообщества, а в новый состав правления Центрального совета 18 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На прошедшем в Туркестане VI курултае общества «Қазақ тілі» Государственный секретарь Крымбек Кушербаев зачитал поздравительные письма от Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева и Президента РК Касым-Жомарта Токаева. Госсекретарь также отметил, что работа по расширению сферы использования казахского языка будет продолжаться, государственный язык является фактором, объединяющим страну. Также К. Кушербаев сообщил, что Администрация Президента и Правительство будут оказывать всемерную поддержку для повышения статуса казахского языка.

«Есть смысл в том, что мы проводим этот курултай в Туркестане. Историческим решением Елбасы была образована Туркестанская область, а город Туркестан развивается в качестве областного центра. Проводится большая работа. Вы – люди, известные народу. Бываете в столице, в этот раз мы решили провести курултай здесь, чтобы вы могли полюбоваться на новый облик Туркестана», – сказал К. Кушербаев.

Были заслушан отчет Центрального совета о выполненной Обществом работе. Руководители филиалов Общества также выступили с докладами, озвучили свои предложения. Также была принята новая программа Общества и Устав.

Путем открытого голосования делегатов курултая президентом международного общества «Қазақ тілі» был избран депутат Мажилиса Берик Абдыгалиулы, который заявил, что усилит работу по направлению полного обретения казахским языком статуса государственного.

«Нужно обсуждать вопрос казахского языка не только в казахскоязычной среде, но и в русскоязычной, разъяснять отдельным людям важность государственного языка. Каждый гражданин Казахстана обязан знать казахский язык», – сказал Б. Абдыгалиулы.

В ходе курултая было объявлено, что работа филиалов Общества в регионах будет усилена, а головной офис будет переведен из Алматы в Нур-Султан. Утвержден план работы головного офиса и филиалов. Также состоялось награждение председателя Кызылординского областного филиала Садуакаса Ансата орденом «Парасат», директора Института языкознания имени А. Байтурсынулы Анар Фазылжановой орденом «Құрмет». Госсекретарь К. Кушербаев, вручая награды, выразил им благодарность за вклад в развитие казахского языка.

В ходе курултая депутат Мажилиса Геннадий Шиповских высказался о необходимости увеличения казахского контента в соцсетях, чтобы удовлетворить спрос молодежи.

Общественный деятель Оразкуль Асангазы и активно участвующая в продвижении казахского языка Асылы Осман говорили о факторах, негативно влияющих на статус государственного языка и о необходимости проводить реальную работу ради будущего казахского языка.

Участники двухдневного курултая посетили мавзолеи Арыстан бап и Кожа Ахмета Яссауи, почтили память общественных деятелей Узбекали Жанибекова и Умирзака Айтбаева, внесших вклад в продвижение казахского языка.