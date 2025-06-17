В новом учебном году в Казахстане будет построено более 200 школ

Из них 112 школ на 206 тысяч мест будут введены в рамках нацпроекта «Келешек мектептері». Почти половина новых школ будет расположена в селах.

Реализация проектов позволит сократить разрыв между городскими и сельскими школами, закрыть вопрос 15 аварийных школ, устранить трехсменное обучение и дефицит почти 150 тысяч ученических мест.

Дополнительно в 1000 сельских школах будут проведены ремонтные работы, обновлена мебель, модернизированы библиотеки, столовые и системы безопасности. Также закупаются и устанавливаются 1000 современных предметных кабинетов химии, физики, биологии, робототехники и STEM-направлений.

Наряду с этим, по поручению Главы государства для перехода к единому современному формату школьной инфраструктуры стартует программа реновации 1231 школы до 2029 года. В этом году работы начнутся в 248 школах. В них заменят кровлю, обновят фасады и окна, проведут капремонт инженерных коммуникаций, а также благоустроят и озеленят прилегающие территории.

Напомним, с 2019 года в Казахстане реализуются масштабные инфраструктурные проекты в сфере образования. За это время открыты 1200 новых школ, обеспечившие более 1 миллиона ученических мест. Эти меры позволили существенно снизить уровень переуплотненности и трехсменности, и сегодня в одну смену работают 3 тысячи школ.