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    09:14, 17 Июнь 2025 | GMT +5

    В новом учебном году в Казахстане будет построено более 200 школ

    В 2025-2026 учебном году планируется построить свыше 200 новых школ почти на 300 тысяч ученических мест, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения РК.

    15 школ и 11 детсадов построят в Астане в этом году
    Фото: акимат Астаны

    Из них 112 школ на 206 тысяч мест будут введены в рамках нацпроекта «Келешек мектептері». Почти половина новых школ будет расположена в селах.

    Реализация проектов позволит сократить разрыв между городскими и сельскими школами, закрыть вопрос 15 аварийных школ, устранить трехсменное обучение и дефицит почти 150 тысяч ученических мест.

    Дополнительно в 1000 сельских школах будут проведены ремонтные работы, обновлена мебель, модернизированы библиотеки, столовые и системы безопасности. Также закупаются и устанавливаются 1000 современных предметных кабинетов химии, физики, биологии, робототехники и STEM-направлений.

    Наряду с этим, по поручению Главы государства для перехода к единому современному формату школьной инфраструктуры стартует программа реновации 1231 школы до 2029 года. В этом году работы начнутся в 248 школах. В них заменят кровлю, обновят фасады и окна, проведут капремонт инженерных коммуникаций, а также благоустроят и озеленят прилегающие территории.

    Напомним, с 2019 года в Казахстане реализуются масштабные инфраструктурные проекты в сфере образования. За это время открыты 1200 новых школ, обеспечившие более 1 миллиона ученических мест. Эти меры позволили существенно снизить уровень переуплотненности и трехсменности, и сегодня в одну смену работают 3 тысячи школ.

    Теги:
    Минпросвещения РК Регионы Образование Строительство школа
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
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