В новом Казахстане мы должны законодательно обеспечить социальное равноправие – Ерлан Саиров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В январе текущего года, после известных событий, произошедших в стране, Глава государства выступил с видеообращением, в котором заявил о необходимости строить новый Казахстан. В беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» известный политолог, депутат Мажилиса Парламента РК Ерлан Саиров поделился своим видением ситуации в стране, и своими мыслями по поводу мер, которые необходимо принимать для улучшения этой ситуации и сохранения стабильности.

– Ерлан Биахметович, какая работа в контексте решения поставленной Главой государства задачи предстоит Парламенту?

– Нам следует понимать, что мы живем в очень сложной геополитической обстановке, в сложное время. По всему миру чувствуется напряженность и даже, можно сказать, ощущается горячая фаза этой напряженности. Конечно, это влияет и на внешний, и на внутренний фон Казахстана. Трагические события января были инспирированы оппонентами нашего государства, находящимися за рубежом и внутри страны.

Да, вначале митинги носили мирный характер. У митингующих были правильные, справедливые требования к Правительству и местным органам власти. Но этим мирным позывом граждан воспользовались третьи силы, которые хотят «раскачать» ситуацию внутри Казахстана, у которых есть свои собственные интересы, в том числе интересы экстремистского характера. Это очевидно. Поэтому, мы должны понимать, что у всех нас одна Родина – Казахстан, и мы должны сделать все, чтобы сохранить территориальную целостность и нашу государственность. С этой точки зрения, считаю, что, с первых дней возникновения напряженности, наш Президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев действовал в интересах нашей страны. 11 января Глава государства заявил, что мы должны построить новый Казахстан. Да, мы должны построить новый Казахстан. Для этого мы должны соблюдать принципы социальной справедливости, социального равноправия. Мы должны обеспечить, чтобы все граждане имели одинаковые права и одинаковые обязанности.

К большому сожалению, выяснилось, что часть наших граждан находится вне правовых рамок нашего государства. У нас есть законы, которые нарушают конституционный принцип равенства всех граждан. Весь законодательный баланс должен быть восстановлен. Мы должны сделать так, чтобы все инициативы Президента в отношении политических реформ, в отношении принципа социальной справедливости были обеспечены на законодательном уровне. Чтобы Парламент принял правильные, справедливые законы, чтобы все действия Президента, направленные на решение вопросов благосостояния граждан, вопросов экономической пользы для каждого гражданина, были законодательно обеспечены.

Во-вторых, Парламент должен будет контролировать деятельность Правительства, в соответствии с поручением Президента. Глава государства дал много поручений, выполнение которых может снизить социальную напряженность, улучшить экономическую ситуацию. Поэтому, мы будем использовать свою контрольную функцию в отношении Правительства. Парламент также должен сотрудничать с гражданским обществом, чтобы, при выполнении поручений Президента, обеспечить открытость и транспарентность принятия решений Правительства. Конечно, в этом отношении и Парламенту нужно перестроить свою работу, быть открытым и готовым к диалогу с различными представителями гражданского общества. Главное – Парламент должен быть выразителем надежд и чаяний абсолютного большинства граждан страны.





– Какие задачи предстоит решить в предстоящий период для укрепления стабильности в стране?

– Для дальнейшего развития нашего государства, необходимо сохранять политическую и социальную стабильность. А стабильность зиждется на принципах социальной справедливости, равноправия, развития таких ценностей, как солидарность, сопричастность, созидание. Все эти принципы могут работать только тогда, когда государство заботится о гражданах. В Конституции записано, что самой главной ценностью нашего общества является человек. То есть, каждый человек должен почувствовать, что принимаемые законы, решения, благоприятно отражаются на его жизни, социальном положении и моральном состоянии каждого члена общества. Вот, в таком случае будет обеспечена стабильность.





– В каком направлении необходимо усилить воспитательную работу среди молодежи и населения, в целом?

– Сегодня мы должны, помимо воспитательной работы, обеспечить для молодежи эффективные социальные лифты. К большому сожалению, у нас значительная часть молодежи, особенно сельской, не видит перспективы в жизни. Нам нужно повышать планку просвещенности нашей молодежи, в образовательном и профессиональном плане. Когда мы, во-первых, обеспечим хорошее, качественное образование, хорошие рабочие места, тогда мы сможем говорить о том, что у нас молодежь является частью стабильности. На сегодняшний день, если государство и общество не могут обеспечить все это, то мы и не можем требовать от молодежи многого – чтобы она была активной, чтобы она была прогосударственной. Чтобы молодежь была прогосударственной и активной, мы должны вести большую работу в этом направлении.





– Что требуется сделать для снижения вероятности повторения январских событий?

– Те процессы, которые мы видим сейчас, являются следствием синдрома отложенных реформ. То есть, все эти политические и экономические реформы мы должны были провести, примерно, в 2005 году или чуть-чуть позднее. Так как тогда эти реформы не были проведены руководством страны, а все проблемы пытались заливать нефтяными деньгами, сейчас мы имеем все эти эксцессы. Поэтому, мы должны сделать выводы из нашей новейшей истории. Сейчас нам нужны сложные, но очень необходимые политические и экономические реформы. Самое главное – эти реформы должны иметь социальный подтекст. Если мы не повысим уровень жизни населения, реформы не дадут эффекта. Об этом всегда говорит и наш Президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев.