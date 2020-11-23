В новом формате заработал Экологический совет Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Всего пять чиновников вошли в состав Экологического совета Павлодарской области. 80% мест в консультативно-совещательном органе заняли экологические активисты, ученые и общественники. Новый формат и план работы Экосовета обсудили 20 ноября на онлайн-заседании с участием акима Павлодарской области Абылкаира Скакова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы акима Павлодарской области.

По мнению главы региона, изменения должны положительно сказаться на качестве и своевременности решений в сфере защиты окружающей среды.

«Определены основные стратегические направления. Это улучшение качества атмосферного воздуха, снижение выбросов, озеленение, управление твердыми бытовыми отходами и повышение уровня экологической культуры жителей области, - обратился к участникам заседания Абылкаир Скаков. - Здесь, как ни в какой другой отрасли, важна ваша поддержка, необходима совместная работа с нашими экологическими активистами, экспертами и учеными. Сегодня обсудим новый формат работы Экологического совета и наши планы на предстоящий период».

Ранее в региональный Экосовет входили 17 человек. Сейчас состав консультативно-совещательного органа увеличен до 25. Значительно расширено представительство экологических неправительственных организаций - с 3 до 10. В совет также вошли 7 представителей научного сообщества и экспертов, 3 представителя маслихатов и общественного совета. Представителей профильных государственных органов – 5.

В Экосовете теперь четыре рабочие группы, которые сосредоточатся на четырех основных направлениях:

- охрана атмосферного воздуха, внедрение «зеленых» технологий, наилучшие доступные технологии;

- управление отходами производства и потребления, исторические загрязнения;

- охрана и рациональное использование водных ресурсов;

- развитие зеленых зон, особо охраняемых природных территорий, биоразнообразия.

«Опыт работы последних двух лет показал, что необходим более мобильный и живой формат взаимодействия, без лишних бюрократических процедур, - сообщил руководитель управления недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Кадылжан Сатиев. - Предлагаемый подход с делением на рабочие группы и фокусированием каждой из них на определенном направлении будет более эффективным и ориентирован на результат. При этом на заседания будут приглашаться все участники Экосовета, вне зависимости от рабочей группы и тематики заседания».

Глава ОО «ЭКОМ» Светлана Могилюк выразила надежду на то, что тенденция проведения открытых общественных слушаний по планируемым проектам сохранится. По ее мнению, деятельность Экосовета тоже должна стать более публичной. Светлана Могилюк призвала больше информировать жителей региона о мероприятиях по озеленению территорий и других планах по улучшению окружающей среды.

«Еще один клубок проблем, который требует решения и со стороны властей, и со стороны жителей, - это создание комфортной среды, - сказала общественница. - Загазованность в жилых дворах создают не промышленные предприятия, а автомобили, которые стоят на детских площадках, на газонах, хотя это запрещено существующими правилами. Нам всем нужно обратить внимание на качество воздуха, качество озеленения, качество благоустройства детских площадок во дворах домов».

Руководитель Павлодарского Дома географии Александр Вервекин рассказал, что во время экспедиций и пеших походов членам общественного объединения не раз приходилось очищать прибрежные зоны Иртыша и лесные территории от мусора. Общественник предложил обратиться к предпринимателям с просьбой снижения использования продукции из пластика и призвать к этому же жителей.

«Было бы хорошо изучить вопрос внедрения в школах уроков экологического воспитания, - добавил Александр Вервекин. - Мы можем научить детей языкам, физике и химии, но вот экологической культуре – пока нет. Дети искренне говорят нам, что, если привязать тряпочку на сосну в Баянауле, сбудется желание. Баянаульские егеря специально оставили на территории нацпарка два дерева, погибших от таких тряпочек, чтобы объяснять, что ни к чему хорошему это не приводит. Человек с детства должен знать, что есть хорошо, а что плохо в экологии».

О проблеме ухода за деревьями членам совета напомнила глава фонда «Берегиня - Био» Татьяна Пономарева. Она подчеркнула, что за последнее время накопилось много претензий по частоте и качеству полива зеленых насаждений на городских территориях. Общественница в очередной раз предложила перейти к трехлетнему обслуживанию зеленого фонда.

«Сейчас происходит так: объем финансирования делится на количество зеленых территорий – и выводится количество поливов саженцев, - сказала биолог. - Одна проблема, что этих поливов недостаточно, вторая проблема в том, что эти поливы начинаются очень поздно. Поэтому к системе трехлетнего ухода за деревьями нужно переходить как можно раньше».

Глава региона отметил, что на следующий год запланировано массовое озеленение населенных пунктов области. Только в Павлодаре на улицах и в местах общего пользования намерены высадить до 20 тысяч деревьев. Эту работу своим подчиненным Абылкаир Скаков поручил вести совместно с экологическими активистами и экспертами. Аким потребовал исключить формальный подход к сотрудничеству с членами Экосовета. Все их рекомендации должны играть ключевую роль в принятии решений в сфере защиты окружающей среды. Очередное заседание Экосовета запланировано на следующий месяц.

Фото Валерия Бугаева