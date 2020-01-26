В новом формате опубликован видеообзор рабочей недели Главы государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Опубликован видеобзор рабочей недели Главы государства в новом формате. Об этом передает МИА «Казинформ».

«Как вам известно, мы каждую неделю готовим видеообзор деятельности Главы государства и распространяем его через социальные сети. Начиная с этой недели, чуть изменили формат ролика. Представляем вашему вниманию видеообзор рабочей недели Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с 20 по 26 января 2020 года», - написал пресс-секретарь Президента РК Берик Уали в Facebook.



