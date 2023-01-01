В новогоднюю ночь выявили свыше 1000 правонарушений в Туркестанской области

1 Января 2023, 18:30

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В соответствии с приказом МВД РК Марата Ахметжанова, в этот праздничный день личный состав ДП Туркестанской области нёс службу в усиленном режиме, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

Так, 31 декабря в Туркестанской области зарегистрировано 15 преступлений, из которых 10 раскрыты. По области было составлено 1023 административных протокола. Установлен 1 факт управления автотранспортом в нетрезвом состоянии. На штрафстоянку водворено 13 автомобилей.