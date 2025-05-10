В Норвегии открыли мемориал в честь казахстанского солдата

Военнослужащие погибли в марте 1945 года при попытке побега из нацистского лагеря в местечке Остад. Один из них — уроженец Костанайской области Иван Поворознюк.

По информации МИД Казахстана, проект мемориала был реализован по инициативе местного жителя Пера-Коре Холдала при активной поддержке Посольства Казахстана в Норвегии.

В церемонии открытия приняли участие представители местных властей, общественности, Посол Казахстана в Норвегии Адиль Турсунов, а также родственница казахстанского солдата — Лариса Кушнарева.

Фото: МИД РК

Иван Поворознюк родился в 1921 году в селе Алешинка Введенского района Костанайской области. В апреле 1941 года он был призван в армию, а в марте 1942-го пропал без вести. Благодаря многолетним усилиям норвежских исследователей и казахстанских дипломатов удалось установить его судьбу и место захоронения.

Открытие мемориала стало важным свидетельством сохранения исторической памяти и укрепления дружбы между народами Казахстана и Норвегии.

Во время Второй мировой войны в концлагерях на территории оккупированной Норвегии погибли свыше 15 тысяч советских военнопленных. По данным Посольства Казахстана, в ходе архивной и поисковой работы за последние годы были установлены имена 74 казахстанских солдат, захороненных в Норвегии в 1941–1945 годах.

Ранее мы сообщали, что Президент Казахстана возложил цветы к могиле Неизвестного солдата.