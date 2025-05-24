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    23:00, 23 Май 2025 | GMT +5

    В Норвегии огромный корабль едва не врезался в дом на берегу

    Утром 22 мая в небольшом поселке Байнесет возле Тронхейма произошло необычное происшествие — 135-метровый контейнеровоз NCL Salten сел на мель прямо у жилого дома, передает агентство Kazinform со ссылкой на BBC.

    В Норвегии огромный корабль едва не врезался в дом на берегу
    Фото: pixabay

    Корабль оказался в саду местного жителя Йохана Хелберга, буквально в нескольких метрах от его дома. В это время Хелберг спал и ничего не подозревал. Его разбудил сосед, который сначала пытался достучаться до него, а затем позвонил по телефону. Он заметил, как судно двигалось прямо в сторону дома с большой скоростью.

    — Когда раздался звонок в дверь, я сначала не хотел открывать, ведь было очень рано», — рассказал Хелберг журналистам.

    Примерно в 06:30 на место прибыли спасатели. На борту корабля находились 16 человек, и, к счастью, никто не пострадал. Судно застряло на мели и нуждается в эвакуации.

    Ранее в Нью-Йорке мексиканское судно врезалось в мост.

     

    Теги:
    Жилье Норвегия Происшествия Мировые новости
    Карлыгаш Бокаева
    Карлыгаш Бокаева
    Автор
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