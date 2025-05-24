В Норвегии огромный корабль едва не врезался в дом на берегу

Корабль оказался в саду местного жителя Йохана Хелберга, буквально в нескольких метрах от его дома. В это время Хелберг спал и ничего не подозревал. Его разбудил сосед, который сначала пытался достучаться до него, а затем позвонил по телефону. Он заметил, как судно двигалось прямо в сторону дома с большой скоростью.

— Когда раздался звонок в дверь, я сначала не хотел открывать, ведь было очень рано», — рассказал Хелберг журналистам.

Примерно в 06:30 на место прибыли спасатели. На борту корабля находились 16 человек, и, к счастью, никто не пострадал. Судно застряло на мели и нуждается в эвакуации.

Ранее в Нью-Йорке мексиканское судно врезалось в мост.