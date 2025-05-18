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    12:41, 18 Май 2025 | GMT +5

    В Нью-Йорке мексиканское судно врезалось в мост: есть погибшие и раненые

    В субботу вечером большое парусное судно ВМС Мексики, совершившее праздничный визит в Нью-Йорк, столкнулось с Бруклинским мостом, передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа.

    Десятки человек пострадали при столкновении корабля с мостом в Нью-Йорке
    Фото: Nelson Slinkard/X

    Сообщается, что на борту корабля мексиканского военно-морского флота «Куаутемок» находились 277 человек.

    По последним данным BBC, два человека погибли и 19 получили ранения.

    Видео, опубликованное в социальных сетях, показывает, что 147-футовые мачты корабля явно были слишком высокими, чтобы безопасно пройти под мостом.

    По сообщениям СМИ, корабль должен был вернуться в Нью-Йорк в июле 2026 года, чтобы отпраздновать 250-летие Америки.

    После столкновения полицейское управление Нью-Йорка предупредило в соцсети X, что люди должны избегать районов вокруг Бруклинского моста в связи с продолжающимся расследованием, интенсивным движением и работами по ликвидации чрезвычайного происшествия.

    В результате все полосы движения на Бруклинском мосту в настоящее время перекрыты в обоих направлениях.

    Теги:
    Мост Мексика Мировые новости США
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
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