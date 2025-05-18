В Нью-Йорке мексиканское судно врезалось в мост: есть погибшие и раненые
В субботу вечером большое парусное судно ВМС Мексики, совершившее праздничный визит в Нью-Йорк, столкнулось с Бруклинским мостом, передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа.
Сообщается, что на борту корабля мексиканского военно-морского флота «Куаутемок» находились 277 человек.
По последним данным BBC, два человека погибли и 19 получили ранения.
Видео, опубликованное в социальных сетях, показывает, что 147-футовые мачты корабля явно были слишком высокими, чтобы безопасно пройти под мостом.
A massive pirate ship just hit the Brooklyn Bridge pic.twitter.com/eWRvh8Ognn— Corso (@Corso52) May 18, 2025
По сообщениям СМИ, корабль должен был вернуться в Нью-Йорк в июле 2026 года, чтобы отпраздновать 250-летие Америки.
После столкновения полицейское управление Нью-Йорка предупредило в соцсети X, что люди должны избегать районов вокруг Бруклинского моста в связи с продолжающимся расследованием, интенсивным движением и работами по ликвидации чрезвычайного происшествия.
В результате все полосы движения на Бруклинском мосту в настоящее время перекрыты в обоих направлениях.