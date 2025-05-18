В Нью-Йорке мексиканское судно врезалось в мост: есть погибшие и раненые

Сообщается, что на борту корабля мексиканского военно-морского флота «Куаутемок» находились 277 человек.

По последним данным BBC, два человека погибли и 19 получили ранения.

Видео, опубликованное в социальных сетях, показывает, что 147-футовые мачты корабля явно были слишком высокими, чтобы безопасно пройти под мостом.

A massive pirate ship just hit the Brooklyn Bridge pic.twitter.com/eWRvh8Ognn — Corso (@Corso52) May 18, 2025

По сообщениям СМИ, корабль должен был вернуться в Нью-Йорк в июле 2026 года, чтобы отпраздновать 250-летие Америки.

После столкновения полицейское управление Нью-Йорка предупредило в соцсети X, что люди должны избегать районов вокруг Бруклинского моста в связи с продолжающимся расследованием, интенсивным движением и работами по ликвидации чрезвычайного происшествия.

В результате все полосы движения на Бруклинском мосту в настоящее время перекрыты в обоих направлениях.