В Норвегии несколько человек убиты мужчиной, вооруженным луком и стрелами
Полиция сообщила, что 13 октября в 18.13 по местному времени получила несколько сообщений, что по центру Кунгсберга передвигается вооруженный мужчина. Как выяснилось несколько позже, вооружен он был луком и стрелами.
На состоявшейся пресс-конференции начальник городского отделения полиции Ойвинд Аас заявил, что пока что не может ответить на все вопросы, потому что расследование только началось, и оно будет масштабным.
Он добавил, что человек, открывший стрельбу был задержан, и, что в соответствии с имеющейся у полиции информацией, он действовал в одиночку.
Точное число пострадавших пока не сообщается. Норвежская телекомпания NRK сообщила, что полиции пришлось перекрыть несколько кварталов.
По имеющейся информации, подозреваемый открыл стрельбу в супермаркете Coop Extra.
Мотивы нападения пока неизвестны. Полиция пока не знает, можно ли квалифицировать его действия как теракт.