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В нормативном состоянии находятся 90% автодорог республиканской сети – МИИР РК
17 Октября 2022, 10:45

В нормативном состоянии находятся 90% автодорог республиканской сети – МИИР РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На сегодня в нормативном состоянии находятся 90% автодорог республиканской сети, 80% дорог местной сети. Об этом сообщил министр индустрии и ифраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев на правительственном часе в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В текущем году ведутся строительно-монтажные работы на более 11 тыс. км автодорог общего пользования. Из них на республиканской сети ведется строительство и реконструкция 4 тыс. км, капитальным и средним ремонтом охвачено порядка 3 тыс. км», - сказал Каирбек Ускенбаев.

На местной сети автодорог всеми видами ремонта охвачено 4,6 тыс. км.

Из республиканского бюджета на развитие автодорожной отрасли на 2022 год выделено 603 млрд тенге.

Общая протяженность автомобильных дорог страны на сегодня составляет 96 тыс. км.


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