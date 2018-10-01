В Nokia показали Нурсултану Назарбаеву возможности 5G

ХЕЛЬСИНКИ. КАЗИНФОРМ - Глава финской компании «Nokia» Раджив Сури продемонстрировал Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву возможности связи пятого поколения (5G), передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава государства находится в Финляндии с официальным визитом. Одним из пунктов посещения в рамках визита стала презентационная площадка штаб-квартиры компании Nokia. Генеральный директор Раджив Сури рассказал Президенту РК, что история компании, которая сегодня является лидером в области телекоммуникаций, насчитывает более 150 лет. Сегодня Nokia - один из ведущих производителей технологий пятого поколения, которые уже внедряются во многих странах.

«Технологии пятого поколения поддерживают четвертую промышленную революцию, которая включает в себя роботизацию, искусственный интеллект. Мы хотим сотрудничать с Казахстаном, как с одной из ведущих стран, в которой развиваются цифровые технологии. Мы хорошо понимаем, как использовать технологию пятого поколения в логистике, «умных городах», - отметил Раджив Сури.



Между тем председатель правления АО «Казахтелеком» Куанышбек Есекеев рассказал, что Казахстан совместно с Nokia впервые в СНГ начнет тестирование связи пятого поколения.

«Сейчас мы тестируем две точки - одна находится в Астане и Акмолинской области, и другая - в Алматы и Алматинской области. 5G - это новая технология, которая позволит уже на новых скоростях делать виртуальную реальность, управлять удаленно предприятиями, медицинскими объектами. Я думаю, что мы будем первыми, кто так массово запустит эту услугу», - пояснил Куанышбек Есекеев.

По его словам, тестирование 5G планируется провести в конце текущего года.

«Если эта технология пойдет удачно, то мы сразу будем внедрять его по всему Казахстану(...) Мы с коллегами смотрим, хотим взять для пилота какое-то предприятие и полностью его оснастить новыми технологиями, чтобы четко отработать скоростные характеристики решения», - заключил он.

Напомним, вчера Президент Республики Казахстан прибыл с официальным визитом в Финляндию. В рамках визита Президента РК Нурсултана Назарбаева в Финляндию подписан меморандум о взаимодействии и сотрудничестве в области машиностроения между Союзом машиностроителей Казахстана и Финской Федерацией отраслевых технологий. Нурсултан Назарбаев также встретился с руководителем компании «Nokia Corporation» и пригласил капитанов финского бизнеса к сотрудничеству с Казахстаном в различных отраслях экономики.

Сегодня Нурсултан Назарбаев встретился с Президентом Финляндии Саули Ниинистё.