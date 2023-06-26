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В НИТ прокомментировали информацию о том, что сервисы Egov.kz расположены в США

Редактор:  
Зифа Хабирова
26 Июня 2023, 15:32
В НИТ прокомментировали информацию о том, что сервисы Egov.kz расположены в США

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В соцсетях появились сообщения о том, что все сервера, обеспечивающие работу портала Электронного правительства Республики Казахстан, расположены в США, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.

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Информацию опровергли в АО «Национальные информационные технологии».

«Все сервера Электронного правительства Республики Казахстан находятся на территории страны», – сообщили в пресс-службе акционерного общества.

Ранее в Казнете уже писали о том, что портал Электронного правительства РК размещен на зарубежных серверах, однако тогда в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК также заявили, что все сервера, обеспечивающие работу портала, расположены на территории Казахстана.


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