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    17:07, 07 Апрель 2022 | GMT +6

    В Нидерландах инфляция выросла до 9,7 процентов

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    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Согласно данным статистического управления Нидерландов, уровень инфляции в стране вырос до 9,7%, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Текущий показатель инфляции является самым высоким в Нидерландах с апреля 1976 года, добавили в национальном статистическом управлении CBS.

    Так, энергия подорожала в марте на 157%, в то время как продукты питания подорожали на 6,2%. Цены на строительные материалы, мебель и напольные покрытия также выросли на 10% в годовом исчислении.

    Европейский метод расчета инфляции, который исключает стоимость аренды жилья, позволяет сравнить инфляцию внутри еврозоны, где в Нидерландах сейчас один из самых высоких показателей.

    Статистическое агентство Нидерландов отмечает, что повышение заработной платы нидерландцев не успевает за ростом цен, которые поднялись в среднем на 2,4% за первые три месяца 2022 года. За первый квартал текущего года инфляция составила 7,4%.

    В настоящее время правительство Нидерландов согласовало пакет мер по снижению воздействия роста цен на энергоносители, особенно на беднейшие домохозяйства.

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