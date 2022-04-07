В Нидерландах инфляция выросла до 9,7 процентов

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Согласно данным статистического управления Нидерландов, уровень инфляции в стране вырос до 9,7%, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Текущий показатель инфляции является самым высоким в Нидерландах с апреля 1976 года, добавили в национальном статистическом управлении CBS.

Так, энергия подорожала в марте на 157%, в то время как продукты питания подорожали на 6,2%. Цены на строительные материалы, мебель и напольные покрытия также выросли на 10% в годовом исчислении.

Европейский метод расчета инфляции, который исключает стоимость аренды жилья, позволяет сравнить инфляцию внутри еврозоны, где в Нидерландах сейчас один из самых высоких показателей.

Статистическое агентство Нидерландов отмечает, что повышение заработной платы нидерландцев не успевает за ростом цен, которые поднялись в среднем на 2,4% за первые три месяца 2022 года. За первый квартал текущего года инфляция составила 7,4%.

В настоящее время правительство Нидерландов согласовало пакет мер по снижению воздействия роста цен на энергоносители, особенно на беднейшие домохозяйства.