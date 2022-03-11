В незаконном вмешательстве в предпринимательскую деятельность заподозрили сотрудников ГАСКа в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На Совете по этике Северо-Казахстанской области рассмотрели дисциплинарные дела в отношении руководителя и сотрудника управления государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О рассмотрении дисциплинарного дела рассказала член Совета по этике Инесса Куанова. По ее информации, прокуратура области вменила чиновникам незаконное вмешательство в предпринимательскую деятельность, сотруднику ГАСКа – еще и оказание непредусмотренного законом предпочтения юридическому лицу.

«Фабула дела началась с письма Палаты экспертных организаций, которая заявила, что с 2018-го года выявлено 20 фактов поддельных экспертных заключений. Это потенциальная угроза общественной безопасности и жизнедеятельности населения при строительстве объектов. Министерство индустрии и инфраструктурного развития отреагировало письмом в адрес региональных акиматов: необходимо провести проверочные мероприятия по объектам строительства и рассмотреть обращение по существу. По сообщению представителя прокуратуры, ГАСК остальных областей направили обращение в правоохранительные органы для проверки факта поддельности экспертных заключений. Наш ГАСК отличился и развил бурную деятельность. Подготовил материалы и инициировал проверку в отношении двух субъектов бизнеса и школы, которым были выданы указанные в письме экспертные заключения», - сообщила И. Куанова.

В одном из ТОО выявили нарушения, вынесли предписание о проведении технического обследования построенного объекта – картофелехранилища. В то же время школа, которая провела капитальный ремонт по поддельному экспертному заключению, не получила даже предписания об устранении нарушений.

И. Куанова отметила, что с одной стороны, госорган прав, говоря об угрозах, которые несет строительство по поддельным документам. С другой стороны, Президент РК неоднократно заявлял о том, что незаконное вмешательство в дела бизнеса должно приравниваться к тяжкому преступлению.

«В пользу неполного служебного соответствия сыграли несколько факторов. Во-первых, сотрудники ГАСК затруднились объяснить, в чем именно состояла поддельность экспертных заключений: экспертиза не проводилась вообще или она не соответствует установленным требованиям, или просто не совпал какой-то загадочный QR-код. Во-вторых, о поддельности экспертных заключений нет процессуального решения компетентных органов – правоохранительных. Палата вправе только заявить об этом, но не установить поддельность документов как достоверный факт. Министерство также некомпетентно устанавливать поддельность экспертных заключений, хоть и дало поручение провести проверки, получается, при неустановленных обстоятельствах. Однако ГАСК почему-то «взял под козырек» и поручение выполнил. В-третьих, прокуратура заявила о системном характере нарушений со стороны ГАСК», - сказала И. Куанова.

Она рассказала, что в прошлом году Совет по защите прав предпринимателей трижды рассматривал жалобы бизнеса на ГАСК. Госорган не явился ни на одно заседание.

Буквально недавно Председатель судебной коллегии по административным делам Северо-Казахстанского областного суда Серикбол Сапаргалиев сообщал, что на руководителя ГАСКа были наложены два взыскания за неисполнение запросов суда.

Напомним, с управлением государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования региона не впервые связана негативная информация. Трех предыдущих руководителей ведомства осудили за получение взятки. В 2020-м году Батырбека Калабаева, в 2019-м году – Марата Аблаева , в 2017-м году – Валерия Затая.



