В нейрохирургии не бывает простых случаев - врач о полувековой работе в областной больнице

7 Декабря 2022, 10:51

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Свое 75-летие отметил на днях известный акмолинский нейрохирург Виктор Васильевич Беспалько. Полвека его жизненный путь неразрывно был связан с коллективом Многопрофильной областной больницы, и именно он стоял у истоков зарождения нейрохирургической службы области. Тысячи спасенных жизней и столько же слов благодарности. Врач рассказал корреспонденту МИА «Казинформ», почему когда-то пришел в медицину и как стал нейрохирургом.

- Виктор Васильевич, почему Вы решили стать медиком?

- Начальную школу я закончил в селе Гусаковка Арыкбалыкского района. Потом четыре года учился в интернате в Константиновке. А дальше… Как правило, большинство сельских ребят собирались в сельхозинститут. Но, у меня все вышло по-другому. Моя девушка решила поступать в мединститут, и я сделал то же самое. И поступил. Учился в Карагандинском государственном медицинском институте (КГМИ). Признаюсь, за шесть лет учебы я познавал нейрохирургию всего две недели, и то «спустя рукава». На нее тогда ставок не делали. Да и мне самому она не нравилась в студенческие годы, я даже книжку по неврологии выбросил после сдачи.

- Как Вы попали в Кокшетау?

- После того, как в 1971 году я окончил институт, приехал по распределению в Кокчетавскую область, как она тогда называлась. Распределение обычно связано с селом, но так получилось, что меня приняли в областную больницу. И я был очень рад. У меня еще был год интернатуры при кокчетавском хирургическом отделении областной больницы. Все это время мне попадались очень хорошие доктора, удивительные учителя и люди. А когда больница стала открывать уже специализированное отделение, жребий пал на нейрохирургию, которой до этого не было. Тогда было лишь 10 нейрохирургических коек в травматологическом отделении. Мне и здесь повезло с наставником. Это был первый мой учитель по нейрохирургии Альберт Кромм. Была также специализация в Алматы. За это время я уже понял, что хочу быть именно нейрохирургом.

- За 50 лет работы через Ваши руки прошло множество пациентов. Был ли среди них какой-то особенный случай?

- Знаете, в нейрохирургии не бывает простых случаев. Потому что все связано с головным и спинным мозгом, позвоночником, окружающим этот спинной мозг. Каждый наш шаг, дыхание, глотание - это ведь все мозг. Сейчас очень много новшеств в нейрохирургии. Сейчас чудо, а не работа. А когда мы начинали, у нас ничего не было. К примеру, не было ангиографии. Я делал сам ангиоприставку, в этом мне помогали инженеры на заводе КДА. Когда шприц-автомат изобрели в Алматы, я поехал и приобрел его. Когда учился в Ленинграде, купил и привез еще одну руку - своеобразного помощника при операциях.

Все операции на мозг сопряжены с тем, что шаг влево или вправо может закончиться плачевно. Поэтому все случаи сложные. Первая моя очень большая операция была на пятый год работы с учителем Альбертом Кроммом. Это была операция по удалению огромной доброкачественной опухоли. Ее я делал более четырех часов. Боялся, что у пациента может быть расстройство сознания. Но на следующий день, когда увидел, что больной в сознании, разговаривает и все функции у него в норме, я был просто счастлив.

- Не так давно нейрохирурги акмолинской областной детской больницы спасли мальчика, который напоролся головой на штырь, играя на детской площадке в Щучинске. Случай спасения был просто уникальный. Были ли подобные случаи в Вашей практике?

- Конечно, были. В основном травмы люди получают или в результате ДТП, или в бытовой сфере. Однажды к нам попал пациент, у которого из головы торчал стул! Его оперировали Ерлан Аяганов и Александр Даниленко, операция прошла успешно. Лично мне пришлось помогать одному ветерану-«афганцу», которого доставили в больницу, потому что он сам себе забил в голову огромный гвоздь до половины. Меня разбудили посреди ночи, и пока я приехал, он уже забил гвоздь полностью. Я вытащил этот гвоздь, и он, представьте, не остался в больнице, а ушел на своих ногах домой. При этом пациент не утратил ни одной функции мозга. Такие гвозди и штыри - на самом деле серьезная проблема, и нейрохирурги сталкиваются с этим ежедневно.

- Виктор Васильевич, Ваша трудовая деятельность неоднократно отмечалась на самых высоких уровнях наградами «Денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшін», «Еңбек ардагері», благодарственными письмами, грамотами. Вы ведь даже награждены Орденом Пирогова, а эта российская государственная награда вручается иностранным гражданам за оказание медицинской помощи в сложных клинических случаях.

- Когда лечишь людей, и у них не теряется ни одна функция организма, они бесконечно благодарны. Так произошло и с Орденом Пирогова. Я просто спас человека. Знаете, когда-то на вступительном экзамене я писал сочинение «Почему я хочу стать врачом». К нему я взял эпиграфом слова А. Чехова: «Ни одна специальность не приносит порой столько моральных переживаний, как врачебная». Ведь это горе и терзания в душе в случае плохого результата лечения, и нет счастья выше, когда ты видишь, что с пациентом все хорошо.

- Вы проработали 50 лет в многопрофильной областной больнице, 34 года были заведующим нейрохирургическим отделением. Сегодня Вы наставник для молодой смены нейрохирургов, но самому не хочется вернуться и вновь начать практиковать?

- Действительно, я проработал в одной больнице, так сказать, ходил по одной тропе через одно крыльцо ровно 50 лет. Сейчас там работают все мои, как я их называю, сыновья. Я узнаю у них свои руки, свои мысли, свои поговорки. В общем, в доме родном я еще присутствую.

Сейчас у меня есть, кого еще консультировать. Многие звонят и говорят: вы помогли моей маме, помогите и мне. И я всем помогаю. Но штатно прием больше не веду.

Я очень много работал, а теперь хочу отдохнуть. Никаких планов не строю. Созваниваюсь с ребятами, им помогаю, если нужно, но продолжения врачебной деятельности у меня больше не будет. Хотя в душе я все тот же врач. И это уже навсегда!

-Спасибо за интервью!