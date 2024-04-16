В нескольких районах Таджикистана сошли сели

Из-за продолжительных дождей вода подтопила приусадебные участки и дворы четырех жилых домов. Ведутся работы по ликвидации последствий стихии, передает агентство Kazinform со ссылкой на Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве РТ.

В селе Чилча сельского джамоата Чилча Темурмаликского района Хатлонской области интенсивные дожди стали причиной схода селей в поселке имени М.Турсунзаде, сел Мавдж, Турди сельского джамоата Зайнабобод, сел Кишоварз, Шараф-2, Икбол-2, Хаёти нав, Лолазор, Тубек и Лохур сельского джамоата Лохур района Рудаки. Всего в результате стихии пострадали приусадебные участки и вспомогательные сооружения 204 домохозяйств.

Фото: khovar.tj

Рабочая группа Комитета из 20 сотрудников с помощью 10 единиц специальной инженерной техники и 8 мотопомп ведут работы по ликвидации последствий схода селей. На месте работает районная Комиссия по ЧС. Определяется ущерб.

Фото: khovar.tj

15 апреля из-за дождей произошел оползень, который перекрыл русло канала Янгиркурган на территории поселка Рохати города Вахдат. Частично пострадали 4 двора жилых домов местных жителей.

Спасатели и местные жители с использованием специальной техники ведут работы по ликвидации последствий. На утро 16 апреля вода была откачана со дворов, открыто русло канала от грязи. В результате ликвидации стихийного бедствия от грязекаменной массы было очищено 200-метров межпоселковой дороги. Сумма ущерба определяется Комиссией по чрезвычайным ситуациям города Вахдат.