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    13:54, 16 Апрель 2024 | GMT +6

    В нескольких районах Таджикистана сошли сели

    Таджикистан, сель, оползень
    Фото: khovar.tj

    Из-за продолжительных дождей вода подтопила приусадебные участки и дворы четырех жилых домов. Ведутся работы по ликвидации последствий стихии, передает агентство Kazinform со ссылкой на Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве РТ.

    В селе Чилча сельского джамоата Чилча Темурмаликского района Хатлонской области интенсивные дожди стали причиной схода селей в поселке имени М.Турсунзаде, сел Мавдж, Турди сельского джамоата Зайнабобод, сел Кишоварз, Шараф-2, Икбол-2, Хаёти нав, Лолазор, Тубек и Лохур сельского джамоата Лохур района Рудаки. Всего в результате стихии пострадали приусадебные участки и вспомогательные сооружения 204 домохозяйств.

    Таджикистан, сель, оползень
    Фото: khovar.tj

    Рабочая группа Комитета из 20 сотрудников с помощью 10 единиц специальной инженерной техники и 8 мотопомп ведут работы по ликвидации последствий схода селей. На месте работает районная Комиссия по ЧС. Определяется ущерб.

    Сель, оползень, Таджикистан, паводок, подтопления
    Фото: khovar.tj

    15 апреля из-за дождей произошел оползень, который перекрыл русло канала Янгиркурган на территории поселка Рохати города Вахдат. Частично пострадали 4 двора жилых домов местных жителей.

    Спасатели и местные жители с использованием специальной техники ведут работы по ликвидации последствий. На утро 16 апреля вода была откачана со дворов, открыто русло канала от грязи. В результате ликвидации стихийного бедствия от грязекаменной массы было очищено 200-метров межпоселковой дороги. Сумма ущерба определяется Комиссией по чрезвычайным ситуациям города Вахдат.

    Теги:
    Подтопления Наводнение Таджикистан СНГ Мировые новости Центральная Азия Оползень
    Сафаргалиева Малика
    Автор
    Сафаргалиева Малика
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