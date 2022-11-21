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В некоторых странах Европы смертность из-за коронавируса выросла в два раза

21 Ноября 2022, 07:36
В некоторых странах Европы смертность из-за коронавируса выросла в два раза
21 Ноября 2022, 07:36

В некоторых странах Европы смертность из-за коронавируса выросла в два раза

МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире в октябре увеличилось на 12,7 млн, что примерно на 12% меньше, чем в сентябре. Заболеваемость ковидом снижается третий месяц подряд, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство ТАСС.

В некоторых европейских странах темпы распространения инфекции вновь пошли вверх. В Америке и Азии в октябре регистрировали стабильное снижение показателей. Второй месяц в мире умирают менее 50 тысяч человек, но в некоторых странах Европы смертность выросла 1,5-2 раза на фоне новых серьезных вспышек ковида.

В прошлом месяце в США показатели оказались минимальными с марта - в стране регистрировали около 20-25 тысяч новых случаев в сутки. В Мексике и Аргентине они опустились на один из самых низких уровней за всю пандемию - там выявляли не более 3 тысяч инфицированных в день. Однако в Чили фиксировали новые вспышки инфекции - с начала месяца показатели выросли сразу втрое. В Бразилии темпы распространения инфекции оказались минимальными с ноября прошлого года.

Снижалась заболеваемость и в азиатских странах. В Японии по сравнению с сентябрем она опустилась почти втрое, в Южной Корее - в 2,5 раза. Самые высокие темпы распространения инфекции в октябре отмечались в Германии. В первой половине месяца регистрировали до 175 тысяч новых случаев в сутки, затем заболеваемость пошла вниз. Всего за октябрь там диагностировали около 2,3 млн новых случаев.

Во Франции пик заболеваемости пришелся на середину октября, когда выявляли около 87,7 тысяч заразившихся. Однако уже через две недели этот показатель был вдвое меньше. Новые вспышки фиксировали и в Италии, где в первой половине октября выявляли свыше 65 тысяч случаев.

В октябре в мире из-за ковида умерли около 44 тысяч человек. Как и заболеваемость, смертность по сравнению с предыдущим месяцем опустилась на 12%. Четвертая часть всех летальных случаев приходится на США. По сравнению с сентябрем смертность там снизилась на 10%. На втором месте по этому показателю находится Германия, где за октябрь умерли 3,7 тысяч человек - в полтора раза больше, чем в сентябре. Смертность резко выросла во Франции и Италии, где за месяц зафиксировали около 2 тысяч летальных исходов. Это почти вдвое выше, чем в начале осени.

Фото: tass.ru


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