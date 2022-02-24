В некоторых регионах износ электросетей доходит до 90% - депутат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Энергопередающие компании характеризуются высоким уровнем износа. Об этом заявил депутат Сената Парламента РК Суиндик Алдашев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Рынок электроэнергии является одним из самых стабильных. Электроэнергия является всегда высоко востребованным товаром, и энергопредприятия имеют постоянных гарантированных потребителей. При этом эффективность деятельности электропроизводящих компаний не зависит от успешности их ценового менеджмента и нет необходимости бороться за потребителей, расширение рынка сбыта. И такие благоприятные условия функционирования не стали гарантией и не сподвигли энергогенерирующие компании модернизировать свои основные фонды», - сказал Суиндик Алдашев в ходе круглого стола, проходящего в Сенате.

По словам депутата, основные генерирующие мощности в Казахстане, в их числе и тепловые станции, эксплуатируются 40 и более лет, что приводит к росту плановых и аварийных ремонтов. Средний уровень износа, как отметил сенатор, в энергопроизводящих организациях составляет 53%.

«Энергопередающие компании также характеризуются высоким уровнем износа в региональных электросетевых компаниях и значительными потерями. Средний уровень износа в региональных электросетевых компаниях составляет 66%. В некоторых регионах износ сетей доходит до 90%. К примеру, в ТОО «Карагандинская РЭК» - 91%, более 80% - в ТОО «Кокшетау Энерго», АО «Западно-Казахстанская РЭК», ТОО «Межрегионэнерготранзит». Потери при передаче электроэнергии доходят в среднем до 18%, и расходы по ним включаются в состав тарифа, что исключает заинтересованность компаний в снижении потерь в сетях», - заявил депутат.

Ранее Суиндик Алдашев предложил передать «Самрук-Энерго» и KEGOC в ведение Минэнерго.







