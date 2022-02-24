+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 4 °С
USD 428.32 EUR 486.96
RUB 5.65 CNY 67.71
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В некоторых регионах износ электросетей доходит до 90% - депутат

24 Февраля 2022 16:27
Поделиться:
В некоторых регионах износ электросетей доходит до 90% - депутат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Энергопередающие компании характеризуются высоким уровнем износа. Об этом заявил депутат Сената Парламента РК Суиндик Алдашев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Структуру генерации электроэнергии в Казахстане на 65% формируют всего пять компаний - Суиндик Алдашев
Премьер-Министр РК Алихан Смаилов встретился с Председателем Коллегии ЕЭК Михаилом Мясниковичем Передать «Самрук-Энерго» и KEGOC в ведение Минэнерго предложил сенатор Правительство и Нацбанк принимают меры по поддержке депозитов казахстанцев в тенге

«Рынок электроэнергии является одним из самых стабильных. Электроэнергия является всегда высоко востребованным товаром, и энергопредприятия имеют постоянных гарантированных потребителей. При этом эффективность деятельности электропроизводящих компаний не зависит от успешности их ценового менеджмента и нет необходимости бороться за потребителей, расширение рынка сбыта. И такие благоприятные условия функционирования не стали гарантией и не сподвигли энергогенерирующие компании модернизировать свои основные фонды», - сказал Суиндик Алдашев в ходе круглого стола, проходящего в Сенате.

По словам депутата, основные генерирующие мощности в Казахстане, в их числе и тепловые станции, эксплуатируются 40 и более лет, что приводит к росту плановых и аварийных ремонтов. Средний уровень износа, как отметил сенатор, в энергопроизводящих организациях составляет 53%.

«Энергопередающие компании также характеризуются высоким уровнем износа в региональных электросетевых компаниях и значительными потерями. Средний уровень износа в региональных электросетевых компаниях составляет 66%. В некоторых регионах износ сетей доходит до 90%. К примеру, в ТОО «Карагандинская РЭК» - 91%, более 80% - в ТОО «Кокшетау Энерго», АО «Западно-Казахстанская РЭК», ТОО «Межрегионэнерготранзит». Потери при передаче электроэнергии доходят в среднем до 18%, и расходы по ним включаются в состав тарифа, что исключает заинтересованность компаний в снижении потерь в сетях», - заявил депутат.

Ранее Суиндик Алдашев предложил передать «Самрук-Энерго» и KEGOC в ведение Минэнерго.




Подписывайтесь на наш канал:

#Правительство РК   #Энергетика   #Сенат   #Минэнерго РК  
Поделиться:

Автор:

Акбота Кузекбай

Новости по теме
Структуру генерации электроэнергии в Казахстане на 65% формируют всего пять компаний - Суиндик Алдашев
Премьер-Министр РК Алихан Смаилов встретился с Председателем Коллегии ЕЭК Михаилом Мясниковичем
Передать «Самрук-Энерго» и KEGOC в ведение Минэнерго предложил сенатор
Правительство и Нацбанк принимают меры по поддержке депозитов казахстанцев в тенге
Популярное
1 Снижение ставки утильсбора удешевит цены на наши автомобили - официальный дистрибьютор «SUBARU»
2 Цены на импортные авто снизятся – официальный дистрибьютор
3 Талгат Курманбаев избран генеральным директором АО «КазТрансОйл»
4 Конькобежца Дениса Кузина чествовали в департаменте полиции Костанайской области
5 Это компромисс – представитель «СарыаркаАвтоПром» о снижении ставки утильсбора
6 Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Читайте также
Я сторонник строительства атомной станции - аким Алматинской области
Придать территориям дачных массивов статус сельского населенного пункта предлагает сенатор
Снижение ставки утильсбора удешевит цены на наши автомобили - официальный дистрибьютор «SUBARU»
Цены на импортные авто снизятся – официальный дистрибьютор
Талгат Курманбаев избран генеральным директором АО «КазТрансОйл»
Конькобежца Дениса Кузина чествовали в департаменте полиции Костанайской области
Это компромисс – представитель «СарыаркаАвтоПром» о снижении ставки утильсбора
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив