В Нацбанке заявили о высокой вероятности сохранения базовой ставки в ближайшие несколько месяцев

В Национальном банке РК заявили, что сложившийся баланс факторов инфляции, динамика ее текущих темпов и неопределенность параметров фискальной политики обуславливают высокую вероятность сохранения базовой ставки на достигнутом уровне в рамках ближайших решений. Причины такого решения объяснил председатель Тимур Сулейменов, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Основная причина, по которой мы, скорее всего, не будем двигать ставку в рамках ближайших решений, в следующем — высокая база прошлого года. Как я уже сказал, в январе–феврале прошлого года инфляция доходила до 21,2%. Эта база высокой инфляции по итогам февраля у нас полностью выйдет. Инфляции снижаться с высоких значений гораздо проще чем с нижних значений. Поэтому темпы роста инфляции, мы ожидаем, будут замедляться. Это значит, нам надо быть осторожней, то есть не принимать это как данность на оставшееся до конца года время, — сказал он, отвечая на вопросы журналистов в Астане.

Второе, как отметил глава Нацбанка, на уровень инфляции влияет объем предложения, объем денег в экономике, в том числе очень важен уровень фискального стимулирования, это сколько денег уходит в экономику. Этот вопрос по большей части на стороне Правительства. А сейчас Правительство занято подготовкой документа о 6%-м росте экономики. С другой стороны, Министерство финансов, по поручению Премьер-министра, занимается переформатированием бюджета.

А Нацбанку крайне важно понимать фискальные параметры бюджетной системы страны. То есть сколько будет доходов, сколько будет расходов, куда они будут направляться. До тех пор, пока эти планы до конца не будут сформулированы, Банку сложно принимать решение о базовой ставке.

— Ну и третье — это мы не исключаем определенных осложнений в условиях ведения бизнеса, хозяйств в связи с очередными пакетами санкций, которые готовятся в отношении наших ближайших партнеров. Это тоже фактор неопределенности, который мы учитываем в своем решении, — объяснил Тимур Сулейменов.

Ранее сообщалось, что Нацбанк Казахстана снизил базовую ставку до 14,75%. Положительным фактором для снижения базовой ставки послужили заметно снизившиеся в январе инфляционные ожидания населения, замедление которых наблюдается третий месяц подряд. Годовая инфляция в январе продолжила снижение.

Очередное плановое решение Комитета по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан по базовой ставке будет объявлено 12 апреля 2024 года в 12:00 по времени Астаны.