Нацбанк Казахстана снизил базовую ставку до 14,75%

Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение снизить базовую ставку на 50 б.п. до 14,75% годовых с коридором +/– 1 п.п., передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в Нацбанке, положительным фактором для снижения базовой ставки послужили заметно снизившиеся в январе инфляционные ожидания населения, замедление которых наблюдается третий месяц подряд. Годовая инфляция в январе продолжила снижение. Инфляционные ожидания замедляются три месяца подряд. При этом месячная инфляция складывается выше среднеисторических значений. Внешний инфляционный фон складывается нейтрально. Инфляция в ряде стран – торговых партнеров несколько ускорилась, немного повысив внешнее инфляционное давление. Снижение мировых цен на продовольствие продолжается, внося позитивное влияние во внешний инфляционный фон. Во внутренней экономике сохраняется инфляционное давление из-за устойчивого внутреннего спроса и незаякоренных инфляционных ожиданий.

- В текущих условиях пространство для смягчения денежно-кредитной политики существенно ограничено. Сложившийся баланс факторов инфляции, динамика ее текущих (месячных) темпов и неопределенность параметров фискальной политики обуславливают высокую вероятность сохранения базовой ставки на достигнутом уровне в рамках ближайших решений. Требуется накопление данных и мониторинг реализации экономических и фискальных реформ, - говорится в сообщении пресс-службы банка.

Годовая инфляция в январе 2024 года замедлилась до 9,5%, что соответствует прогнозу Национального банка. Замедление общего роста цен обусловлено проводимой денежно-кредитной политикой, снижением глобального инфляционного давления и издержек производства, постепенным восстановлением логистических цепочек, мерами властей, а также влиянием эффекта высокой базы прошлого года.

Месячная инфляция составила 0,8%, сложившись выше среднеисторических значений (0,6%). Базовая инфляция, характеризующая устойчивую часть роста потребительских цен, и сезонно очищенная инфляция несколько ускорились, оставаясь на уровне выше таргета.

Совокупный внешний инфляционный фон складывается нейтрально. Глобальная инфляция замедляется в результате снижения мировых цен на продовольствие и энергоносители. Вместе с тем, инфляция в России находится на высоком уровне, наблюдается рост месячной инфляции в Китае. Индекс продовольственных цен ФАО в январе понизился на фоне снижения цен на зерновые и мясо. Несмотря на замедление глобальной инфляции, внешние денежно-кредитные условия остаются жесткими. ФРС США и ЕЦБ не спешат снижать ставки из-за необходимости возврата инфляции к целевым значениям.

Базовый сценарий предполагает стабилизацию цен на нефть марки Brent до конца 2025 года на уровне 80 долл. США за баррель на фоне продления сокращения добычи ОПЕК+, умеренного роста добычи со стороны США и военных действий на Ближнем Востоке.

В 2026 году ожидается некоторое снижение цены на нефть до 77 долл. США в среднем за год. Сценарий также предусматривает некоторое повышение мировых продовольственных цен (индекс цен на зерновые ФАО) до середины 2024 года с последующей стабилизацией и постепенным снижением. Предпосылки отражают, с одной стороны, риски возможных логистических проблем в Красном и Черном морях, с другой – прогнозы ФАО по видам на урожай и росту запасов зерновых в мире на конец сезона 2024 года.

Прогноз инфляции на 2024 год сохранен в диапазоне 7,5-9,5%, на 2025 год – в пределах 5,5-7,5%. В 2026 году инфляция прогнозируется в рамках 5-6%. Основные риски прогноза инфляции связаны с неопределенностью параметров бюджетной политики, устойчивой динамикой инфляции при незаякоренных инфляционных ожиданиях, возможными новыми санкциями в отношении стран – торговых партнеров.

Исходя из текущих параметров, прогноз по росту экономики Казахстана на 2024 год повышен до 3,5-4,5%, на 2025 год – сохранен в диапазоне 5,5-6,5%. Рост экономики в 2024 году будет обеспечиваться за счет внутреннего спроса на фоне улучшения ситуации с деловой активностью. В 2025 году более высокий рост экономики будет во многом обеспечен увеличением добычи нефти в результате расширения производства на ТШО. В 2026 году при сценарном снижении цен на нефть и текущих предпосылках прогноза темпы роста ВВП составят 3,5-4,5%. Прогнозы по росту ВВП и инфляции могут быть пересмотрены по мере формулирования и реализации новой экономической политики Казахстана.

- Национальный банк привержен задаче достижения цели по инфляции 5% в среднесрочной перспективе. Это требует проведения умеренно жесткой денежно-кредитной политики продолжительное время. В этой связи в текущих условиях пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики существенно ограничено. Сложившийся баланс факторов инфляции, динамика ее текущих (месячных) темпов и неопределенность параметров фискальной политики обуславливают высокую вероятность сохранения базовой ставки на достигнутом уровне в рамках ближайших решений. Национальный банк будет отслеживать поступающую экономическую информацию, а также продолжит мониторинг реализации реформ и баланса рисков, - добавили в Нацбанке.

Очередное плановое решение Комитета по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан по базовой ставке будет объявлено 12 апреля 2024 года в 12:00 по времени Астаны.