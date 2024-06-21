В Нацбанке РК назвали важнейший фактор, влияющий на инфляцию

Председатель Национального банка Тимур Сулейменов назвал реализацию программы «Тариф в обмен на инвестиции» одним из самых главных проинфляционных факторов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Тимур Сулейменов объяснил, что программа «Тариф в обмен на инвестиции» — это не просто повышение тарифов на регулируемые услуги. Деньги от роста тарифов должны идти на реализацию инфраструктурных проектов (модернизацию и обновление техники».

— Чтобы потом через два года опять не пришли и не сказали, тариф нужно поднимать и так далее, — заявил Тимур Сулейменов в кулуарах совместного заседания Парламента.

Он также объяснил, как формируется показатель инфляции в стране: Бюро национальной статистики оценивает стоимость 503 товаров и услуг по всей стране, а потом усредняет эти показатели. Данные собирают в различных торговых точках. Именно поэтому ощущения инфляции у каждого казахстанца субъективны, считает Тимур Сулейменов. Так как кто-то покупает продукты в придомовых магазинах, кто-то на оптовых рынках.

Напомним, что, по данным Национального банка, в апреле годовой рост цен сложился на уровне 8,7%. Инфляция продовольственных товаров составила 6,3%. Рост цен на непродовольственные товары — 7,6%. При этом инфляция платных услуг в годовом выражении ускорилась до 13,5% в результате повышения регулируемых тарифов ЖКУ.



