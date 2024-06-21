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    14:13, 21 Июнь 2024 | GMT +6

    В Нацбанке РК назвали важнейший фактор, влияющий на инфляцию

    Нацбанк РК
    Фото: Kazinform

    Председатель Национального банка Тимур Сулейменов назвал реализацию программы «Тариф в обмен на инвестиции» одним из самых главных проинфляционных факторов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Тимур Сулейменов объяснил, что программа «Тариф в обмен на инвестиции» — это не просто повышение тарифов на регулируемые услуги. Деньги от роста тарифов должны идти на реализацию инфраструктурных проектов (модернизацию и обновление техники».

    — Чтобы потом через два года опять не пришли и не сказали, тариф нужно поднимать и так далее, — заявил Тимур Сулейменов в кулуарах совместного заседания Парламента.

    Он также объяснил, как формируется показатель инфляции в стране: Бюро национальной статистики оценивает стоимость 503 товаров и услуг по всей стране, а потом усредняет эти показатели. Данные собирают в различных торговых точках. Именно поэтому ощущения инфляции у каждого казахстанца субъективны, считает Тимур Сулейменов. Так как кто-то покупает продукты в придомовых магазинах, кто-то на оптовых рынках.

    Напомним, что, по данным Национального банка, в апреле годовой рост цен сложился на уровне 8,7%. Инфляция продовольственных товаров составила 6,3%. Рост цен на непродовольственные товары — 7,6%. При этом инфляция платных услуг в годовом выражении ускорилась до 13,5% в результате повышения регулируемых тарифов ЖКУ.

    Теги:
    Нацбанк Казахстана Курс валют Статистика Инфляция
    Ербол Казистаев
    Автор
    Ербол Казистаев
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