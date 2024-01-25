РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:56, 25 Январь 2024 | GMT +6

    В НАТО объявили о начале крупнейших военных учений со времен Холодной войны

    НАТО
    Фото: Joerg Waterstraat/SULUPRESS.DE/picture alliance

    В НАТО сообщили о начале перемещения сил, задействованных в масштабных учениях Steadfast Defender 2024. Это означает, что начались первые движения в рамках крупнейших учений НАТО со времён холодной войны, передает агентство Kazinform со ссылкой на Reuters.

    В учениях будут задействованы около 90 000 человек. В них примут участие все страны НАТО. Маневры, которые продлятся до конца мая, охватят европейскую территорию от Норвегии до Румынии.

    Как пишет агентство Deutsche Welle, в Steadfast Defender 2024 также примут участие более 50 кораблей, от авианосцев до эсминцев, а также более 80 истребителей, вертолетов и беспилотников и не менее 1,1 тысяч боевых машин, включая 133 танка и 533 боевые машины пехоты.

    Как заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами альянса в Европе Кристофер Каволи, учения покажут, что НАТО может проводить и поддерживать сложные операции на суше, море, в воздухе, киберпространстве и космосе в течение нескольких месяцев, на протяжении тысяч километров, от Крайнего Севера до Центральной и Восточной Европы и в любых условиях.

    До сих пор самыми крупными маневрами последних десятилетий считались Trident Juncture (Единый трезубец), в которых в 2018 году приняли участие более 50 тысяч военнослужащих. Последние сравнимые учения НАТО провело в 1988 году, задействовав в них более 125 тысяч солдат.

    Теги:
    Учения НАТО Европа Мировые новости
    Сафаргалиева Малика
    Автор
    Сафаргалиева Малика
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!