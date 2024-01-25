В НАТО объявили о начале крупнейших военных учений со времен Холодной войны

В НАТО сообщили о начале перемещения сил, задействованных в масштабных учениях Steadfast Defender 2024. Это означает, что начались первые движения в рамках крупнейших учений НАТО со времён холодной войны, передает агентство Kazinform со ссылкой на Reuters.

В учениях будут задействованы около 90 000 человек. В них примут участие все страны НАТО. Маневры, которые продлятся до конца мая, охватят европейскую территорию от Норвегии до Румынии.

Как пишет агентство Deutsche Welle, в Steadfast Defender 2024 также примут участие более 50 кораблей, от авианосцев до эсминцев, а также более 80 истребителей, вертолетов и беспилотников и не менее 1,1 тысяч боевых машин, включая 133 танка и 533 боевые машины пехоты.

Как заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами альянса в Европе Кристофер Каволи, учения покажут, что НАТО может проводить и поддерживать сложные операции на суше, море, в воздухе, киберпространстве и космосе в течение нескольких месяцев, на протяжении тысяч километров, от Крайнего Севера до Центральной и Восточной Европы и в любых условиях.

До сих пор самыми крупными маневрами последних десятилетий считались Trident Juncture (Единый трезубец), в которых в 2018 году приняли участие более 50 тысяч военнослужащих. Последние сравнимые учения НАТО провело в 1988 году, задействовав в них более 125 тысяч солдат.