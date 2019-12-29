В нашем городе живут хорошие люди - алматинец о помощи жителей пострадавшим в авиакатастрофе

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Алматинец Ержан Есимханов рассказал как жители города сдавали кровь для пострадавших при крушении самолета Bek Air, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Он признался в своем Facebook, что алматинцы произвели на него большое впечатление за день.

«Полдень. Приближаюсь к Центру крови на Бухар Жырау. Пешком иду, на машине не подъехать, пробка огромная... Ближе к Центру людей становится больше. Рядом с ним – огромная очередь, сотни людей. Много студентов. Мужчины за сорок. Пожилые люди. Красивые девушки. Пара знакомых лиц – привет, и ты здесь? И я здесь, конечно. Все здесь. Сотни людей, сотни. Все время подходят новые. У входа двое парней студенческого вида – «первая, четвертая отрицательная – без очереди! Первая положительная? Ждите». Ждем. Пропускаем счастливчиков с отрицательной. Завидуем им даже немного – они уже кому-то помогли.

По цепочке передают анкеты доноров. «Вам на русском? Нет, на казахском. Держите». Дефицит ручек. Их берегут, передают по очереди. Кто-то пытается вернуть ручку хозяину, мужику лет сорока в темной бейсболке. «Не надо», - отмахивается тот. – «Дальше передайте, по очереди».

Плечом к плечу – офисный люд в костюмах и пальто, работяги в простых куртках, студенты, хипстеры в разноцветных наушниках, пенсионеры. Спокойная, вежливая, чуть возбужденная необычностью происходящего, огромная группа людей.

Сегодня я почувствовал, что живу не просто в точке на карте. Не просто в нагромождении новостроек вперемежку с панельками, которые снизу подпирают сугробы, а сверху придавливает шапка смога. Я живу в городе. А город – он живой. Город – это не название, не здания, не чиновники. Это люди. Разные - и очень одинаковые. Люди, которые, услышав о трагедии, не смогли усидеть на месте.

В нашем городе живут хорошие люди. Люди, которым не все равно. Это надо знать всем. Это самый ценный опыт прошедшего дня – да, пожалуй, и прошедшего года. Пусть и по такому печальному поводу, как сегодня», - написал Ержан Есимханов.

Напомним, 27 декабря борт авиакомпании Bek Air, следующий рейсом 2100 Алматы - Нур-Султан, при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Погибли 12 человек.

С хронологией происшествия можно ознакомиться здесь.