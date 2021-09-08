В наше время престижно быть ученым - Нурхат Жакиев

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – По мнению одного из участников I Международного форума, нынешняя молодежь должна гордиться тем, что занимается наукой. Нурхат Жакиев является директором департамента «Наука и инновации» Astana IT университета, доктором PhD по физике, победителем проекта «100 новых лиц Казахстана», обладателем нагрудного знака Фонда Первого Президента РК. Корреспонденту МИА «Казинформ» молодой ученый рассказал о своих достижениях в науке.

- Нурхат, расскажите, в какой области науки вы специализируетесь?

- Область моего исследования в бакалавриате, магистратуре и докторантуре PhD посвящена проблеме «компьютерное моделирование физических процессов». Предметом моего исследования - проведение виртуальных экспериментов с помощью компьютерного моделирования. Компьютерное моделирование позволяет прогнозировать работу экспериментаторов, интерпретировать невидимые (электрическое поле, векторы силы) явления, проводить безубыточный, безопасный, многократный виртуальный эксперимент с слишком маленькими или слишком большими объектами. Компьютерное моделирование было основной темой исследования моей магистерской и докторской диссертации. С этой темой я прошел научную стажировку в Польше, Чехии, России, Германии и Великобритании.

Я очень рад, что участвую в сегодняшнем Форуме молодых ученых. Форум проходит на высшем уровне. На второй сессии я выступаю с научным докладом на тему «Инструменты моделирования для долгосрочного планирования в области энергетики».

- Расскажите о ваших научных достижениях?

- В 2015-2018 годах совместно с коллегами в лаборатории «National Laboratory Astana» Назарбаев Университета мы приняли участие в проекте по созданию компьютерной модели энергосистемы Казахстана. В 2016 году мы решили представить наше исследование на конкурс по случаю проведения ЭКСПО-2017. Нужно было сначала вывести его на уровень, понятный народу. Он должен был быть интересен людям, привлекателен, а также удобен для объяснения сотням людей за 1 минуту. Мы переосмыслили и дополнили маркетинговым подходом компьютерную модель созданной энергосистемы. Свою идею как проект мы передали на конкурс Фонда Первого Президента. Наш проект был признан достойным и прошел отбор международной комиссии ЭКСПО, где были выделены места на площадке лучших проектов. В результате в течение трех месяцев на площадке Международной выставки на стенде Назарбаев Университета тысячи зрителей попробовали управлять экранной интерактивной энергосистемой Казахстана.

По условиям игры, участник, как министр энергетики, должен был принять правильное инвестиционное решение в энергетику 2030 года (солнце, ветер, био, гидро, газ, уголь, атом, сеть) и соответственно набрать баллы. Игроки, которые приняли оптимальное решение по показателям экологического, экономического, энергетического обеспечения набрали высокий балл и тем самым получили путевку на экскурсию в ветроэлектростанцию в Ерейментау.

- Какими работами вы сейчас занимаетесь?

- В настоящее время совершенствую свои умения по компьютерному моделированию физических явлений, осваиваю новые методы и новые программы. Работа по анализу результатов исследовательской работы, написанию научных статей идет своим чередом.

- Какая поддержка оказывается молодым ученым Казахстана?

- Поддержка со стороны государства очень большая. Мы этому убеждаемся с каждым годом. Рад тому, что в нашей стране ценится труд ученых и преподносится обществу, как пример для подражания. В последние годы наблюдаются позитивные сдвиги. В Казахстане сегодня масса площадок, где можно проявить себя. Для молодых ученых объявлен конкурс на грантовое финансирование на три года на сумму 3 миллиарда тенге в год. В Год молодежи молодые ученые стали более активными, сплоченными и транспарентными. Наметилась и другая положительная тенденция: ученые поддерживают информацией друг друга и радуются успехам коллег.

- Что можете сказать будущим или молодым ученым?

- В наше время лежит большой престиж за тем, кто хочет стать ученым. Своим собственным примером мне хочется донести до молодых мысль о том, что быть ученым сегодня не только полезно для общества, но и круто. И что лабораторная жизнь ученого вовсе не скучная, а напротив яркая, увлекательная и интересная. А для амбициозных молодых людей хочу сказать, что это еще и признание на республиканском и международном уровне. Так, четыре года моей работы в Назарбаев Университете вылились в то, что в феврале этого года получил премию Фонда Первого Президента РК - Елбасы за достижения в науке и технике. Также стал победителем проекта «100 новых лиц Казахстана». Сейчас активно участвую в общественных мероприятиях Фонда Первого Президента РК- Елбасы и Альянса молодых ученых Назарбаев Университета.

Напомним, в Алматы проходит I Международный форум молодых ученых «Интеллектуальный потенциал независимого Казахстана: 30 лет становления и развития», организованному Советом по науке при Фонде Нурсултана Назарбаева.