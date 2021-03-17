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В наркотическом опьянении управлял машиной житель Мырзакента

17 Марта 2021 14:23
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В наркотическом опьянении управлял машиной житель Мырзакента

МЫРЗАКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Во время рейдовых мероприятий по обеспечению дорожной безопасности и предупреждения дорожно-транспортных происшествий сотрудники полиции Мактааральского РОП выявили несколько нетрезвых водителей, действия которых могли бы привести к ДТП. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного департамента полиции.

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К примеру, инспекторы патрульной полиции МПС Мактаральского РОП старшие лейтенанты полиции Баглан Сейилханов и Канат Алсеитов на одной из улиц п. Мырзакент остановили водителя автомашины «Дэу Матиз» за парковку в неположенном месте и не пользование ремнями безопасности.

При проверке документов полицейские заметили, что водитель находился в нетрезвом состоянии и сразу же доставили его на медицинское освидетельствование. Согласно заключению, автовладелец управлял в состоянии наркотического опьянения.

В отношении нарушителя ПДД составили административный протокол по статье 608 КоАП РК «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения». Собранные материалы административного производства полицейские направили в суд для принятия соответствующего законного решения.

В результате местного жителя лишили водительских прав сроком на 7 лет и подвергли административному аресту на 15 суток.


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#Туркестанская область   #Борьба с преступностью  
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