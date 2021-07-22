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В национальном стиле украсят строящийся в Таразе «Дом Матери»

22 Июля 2021 21:35
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В национальном стиле украсят строящийся в Таразе «Дом Матери»

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Таразе завершается строительство Центра «Анаға тағзым», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Напомним, в областном центре рядом с парком имени Кайрата Рыскулбекова возводится центр «Анаға тағзым», где для женщин откроют различные курсы, на которых они смогут освоить новую профессию, получить правовую и психологическую помощь.

В пресс-службе главы региона отметили, что аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев побывал на строительстве этого объекта.

Центр «Анаға тағзым» - «Дом матери» возводится в рамках социальной ответственности бизнеса.

Трехэтажное здание строит ТОО «Елім - Строй». Подрядчик планирует сдать объект осенью этого года.

Планируется, что здесь для всех желающих женщин откроют различные курсы. Кроме того, они смогут получить правовую и психологическую помощь. Для детей и подростков планируются различного рода тренинги, занятия в кабинетах прикладного искусства. Перед зданием будет установлен памятник в честь матерей.

Руководитель управления архитектуры и градостроительства Арман Абдешов отметил, что памятник Матери создавали местные скульпторы.

Проинспектировав ход строительства центра «Анаға тағзым», глава региона предложил строителям идею оформить стены коридоров в национальном стиле.


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#Жамбылская область   #Строительство   #Общество  
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Автор:

Галина Скрипник

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