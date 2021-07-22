В национальном стиле украсят строящийся в Таразе «Дом Матери»
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Таразе завершается строительство Центра «Анаға тағзым», передает корреспондент МИА «Казинформ».
Напомним, в областном центре рядом с парком имени Кайрата Рыскулбекова возводится центр «Анаға тағзым», где для женщин откроют различные курсы, на которых они смогут освоить новую профессию, получить правовую и психологическую помощь.
В пресс-службе главы региона отметили, что аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев побывал на строительстве этого объекта.
Центр «Анаға тағзым» - «Дом матери» возводится в рамках социальной ответственности бизнеса.
Трехэтажное здание строит ТОО «Елім - Строй». Подрядчик планирует сдать объект осенью этого года.
Планируется, что здесь для всех желающих женщин откроют различные курсы. Кроме того, они смогут получить правовую и психологическую помощь. Для детей и подростков планируются различного рода тренинги, занятия в кабинетах прикладного искусства. Перед зданием будет установлен памятник в честь матерей.
Руководитель управления архитектуры и градостроительства Арман Абдешов отметил, что памятник Матери создавали местные скульпторы.
Проинспектировав ход строительства центра «Анаға тағзым», глава региона предложил строителям идею оформить стены коридоров в национальном стиле.
- Даурен Абаев прокомментировал информацию о возможном использовании Pegasus для прослушки в РК
- Интерактивная карта строительства Алматы: где ее найти и как использовать
- Сколько детей осиротели из-за COVID-19 в мире
- Цены на стройматериалы снизила 21 казахстанская компания
- Когда примут новый генплан Алматы
- Беременную женщину с КВИ и ее малыша спасли от смерти костанайские врачи
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана