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вчера 23:00
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вчера 22:00
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В начальных классах предложили ввести уроки о казахских традициях
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса предложили ввести в начальных классах дополнительные уроки о традициях казахов. Об этом в рамках визита в Атыраускую область сообщил депутат Мажилиса Парламента РК, член Ассамблеи народа Казахстана Гани Ташкараев на встрече с педагогами и молодежью, передаёт корреспондент МИА «Казинформ», со ссылкой на региональную службу коммуникаций.
«Среди депутатов был поднят вопрос о введении дополнительного урока «Казахские традиции» для учащихся начальных классов. Каждый ребенок, родившийся в нашей стране, должен с раннего возраста знать традиции и историю казахского народа», - сказал Гани Ташкараев.
В ходе встречи были обсуждены вопросы межэтнических отношений, повышения заработной платы педагогов.
«Будет проведена работа по созданию условий для того, чтобы каждый казахстанец знал традиции и свободно говорил на казахском языке», - сказал депутат.
В завершение встречи Гани Ташкараев наградил группу педагогов и молодежь Благодарственным письмом Ассамблеи народа Казахстана.
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