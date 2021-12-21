+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -2 °С
Алматы: 4 °С
USD 435.54 EUR 490.85
RUB 5.9 CNY 68.42
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В начальных классах предложили ввести уроки о казахских традициях

21 Декабря 2021 00:58
Поделиться:
В начальных классах предложили ввести уроки о казахских традициях

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса предложили ввести в начальных классах дополнительные уроки о традициях казахов. Об этом в рамках визита в Атыраускую область сообщил депутат Мажилиса Парламента РК, член Ассамблеи народа Казахстана Гани Ташкараев на встрече с педагогами и молодежью, передаёт корреспондент МИА «Казинформ», со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

Новости по теме
Провозгласив Независимость, Казахстан объединил  многие народы – Супиян Магомадулы
Актоты Раимкулова: В основе всех побед и достижений нашей страны – Независимость Число студентов из дальнего зарубежья увеличилось в казахстанских вузах Посвящённый 180-летию Кашагана Күржіманұлы айтыс акынов прошел в Актау

«Среди депутатов был поднят вопрос о введении дополнительного урока «Казахские традиции» для учащихся начальных классов. Каждый ребенок, родившийся в нашей стране, должен с раннего возраста знать традиции и историю казахского народа», - сказал Гани Ташкараев.

В ходе встречи были обсуждены вопросы межэтнических отношений, повышения заработной платы педагогов.

«Будет проведена работа по созданию условий для того, чтобы каждый казахстанец знал традиции и свободно говорил на казахском языке», - сказал депутат.

В завершение встречи Гани Ташкараев наградил группу педагогов и молодежь Благодарственным письмом Ассамблеи народа Казахстана.


Подписывайтесь на наш канал:

#Атырауская область   #Образование   #Культура   #Мажилис   #АНК  
Поделиться:

Автор:

Виктор Сутягин

Новости по теме
Провозгласив Независимость, Казахстан объединил  многие народы – Супиян Магомадулы
Актоты Раимкулова: В основе всех побед и достижений нашей страны – Независимость
Число студентов из дальнего зарубежья увеличилось в казахстанских вузах
Посвящённый 180-летию Кашагана Күржіманұлы айтыс акынов прошел в Актау
Популярное
1 Алексей Цой прокомментировал свою отставку с поста главы Минздрава
2 Президент РК выразил благодарность Алексею Цою за активную работу
3 Инкассатор похитил 3,8 млн тенге из терминала супермаркета в Нур-Султане
4 Исполняющим обязанности министра здравоохранения назначен Жандос Буркитбаев
5 379 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
6 Глава государства дал поручения акиму Нур-Султана
Читайте также
Фотовыставка в честь 30-летия Независимости РК открылась в Алматы
На Тенгизе в стационаре не осталось пациентов с COVID-19
Алексей Цой прокомментировал свою отставку с поста главы Минздрава
Президент РК выразил благодарность Алексею Цою за активную работу
Инкассатор похитил 3,8 млн тенге из терминала супермаркета в Нур-Султане
Исполняющим обязанности министра здравоохранения назначен Жандос Буркитбаев
379 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
Глава государства дал поручения акиму Нур-Султана
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив