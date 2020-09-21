В Нью-Йорке открывается 75-я Генассамблея ООН

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ – Сегодня состоится торжественное мероприятие по случаю 75-летней годовщины ООН, приуроченное к началу заседания Генеральной Ассамблеи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на The Guardian.

В этом году ассамблея станет особой – из-за разразившейся пандемии и введенных из-за нее властями США мер, мировые лидеры не приедут в Нью-Йорк. Вместо этого они направят видеообращения для дебатов, которые начнутся 22 сентября. До этого американские власти оповестили о необходимости помещения на 14-дневный карантин каждого, кто желает приехать в Нью-Йорк.

«Пандемия COVID-19 - это кризис, не похожий ни на один из кризисов в нашей жизни, и поэтому сессия Генеральной Ассамблеи в этом году будет не похожа ни на одну другую», - заявил на пресс-конференции генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш.

Приоритетами Гуттериш назвал создание вакцины от коронавируса и борьбу за экологию: «Создание вакцины от нового коронавируса и снижение масштабов выбросов в атмосферу углекислого газа - две важные проблемы, которыми международному сообществу предстоит заниматься в ближайшее время».

Как ранее сообщалось, в работе Генеральной Ассамблеи ООН примет участие и Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который сделает два видеообращения на английском языке, одно из них посвящено 75-летию ООН, другое - дебатам по повестке дня.

По мнению дипломатов и обозревателей, эта сессия станет особенной не только из-за юбилейной годовщины основания организации, но и по причине первого случая проведения ассамблеи в формате дистанционной ZOOM-дипломатии.

Вместе с тем, новый онлайн-формат заседания нашел своих критиков. По их мнению, общение через видеосвязь не заменит закулисные двусторонние встречи, а также параллельные мероприятия и случайные беседы, которые ежегодно превращают заседание Генеральной Ассамблеи в полноценную площадку для дипломатов.

«Дипломатия тактильна и связана с отношениями. Если в комнате за столом сидят 12 человек, я могу видеть, кто смеется над моей шуткой, кто интересен, кто выглядит враждебно и какую атмосферу выдержит атмосфера в комнате», - поделился один из дипломатов.

Сегодня на торжественной части выступит Антонио Гуттериш, который будет лично присутствовать в штаб-квартире во время небольшой официальной церемонии. Сессия пройдет под девизом «Будущее, которого мы хотим, Организация Объединенных Наций, в которой мы нуждаемся: подтверждение нашей коллективной приверженности мультилатерализму».