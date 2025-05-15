В МВД РК прокомментировали предложение ужесточить наказание за кражу невест

— Если мы говорим о похищении человека, то такая норма уже есть в уголовном законодательстве. Также существует ответственность за принуждение к браку. Если этот вопрос будет обсуждаться в рабочей группе, то я с удовольствием в этом поучаствую. Здесь важно не перегнуть палку. Есть ситуации, когда речь о соблюдении традиций при обоюдном согласии, а есть случаи, когда это принуждение и за это должна быть ответственность, — сказал Игорь Лепеха в кулуарах Мажилиса.

Он также добавил, что в МВД не исключают, что возможны изменения формулировок действующего законодательства.

— Сегодня предусматривается ответственность за похищение человека. Может быть, там нужно редакцию подкорректировать. Я считаю, если это происходит против воли похищаемого лица, то за это должна быть ответственность и очень серьезная, — заявил Игорь Лепеха.

Ранее корреспондент Kazinform сообщал о том, что ответственность за принуждение к браку ужесточат в Казахстане.