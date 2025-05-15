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    13:34, 15 Май 2025 | GMT +5

    В МВД РК прокомментировали предложение ужесточить наказание за кражу невест

    Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха прокомментировал предложение депутатов о введении уголовной ответственности за кражу невест, передает корреспондент агентства Kazinform.

    похищение человека
    Фото: Kazinform

    — Если мы говорим о похищении человека, то такая норма уже есть в уголовном законодательстве. Также существует ответственность за принуждение к браку. Если этот вопрос будет обсуждаться в рабочей группе, то я с удовольствием в этом поучаствую. Здесь важно не перегнуть палку. Есть ситуации, когда речь о соблюдении традиций при обоюдном согласии, а есть случаи, когда это принуждение и за это должна быть ответственность, — сказал Игорь Лепеха в кулуарах Мажилиса.

    Он также добавил, что в МВД не исключают, что возможны изменения формулировок действующего законодательства.

    — Сегодня предусматривается ответственность за похищение человека. Может быть, там нужно редакцию подкорректировать. Я считаю, если это происходит против воли похищаемого лица, то за это должна быть ответственность и очень серьезная, — заявил Игорь Лепеха.

    Ранее корреспондент Kazinform сообщал о том, что ответственность за принуждение к браку ужесточат в Казахстане.

    Теги:
    МВД РК Похищение Закон и право Невеста Игорь Лепеха
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
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