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В МВД РК опровергли слухи об отмене жилищных выплат для полицейских

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
19 Мая 2023, 12:08
В МВД РК опровергли слухи об отмене жилищных выплат для полицейских

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В мессенджере WhatsApp распространяется сообщение о том, что сотрудникам криминальной полиции, следствия и местной полицейской службы перестанут платить жилищные выплаты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на stopfake.kz.

В распространяемом сообщении сказано, что выплаты якобы будут отменены из-за повышения должностных окладов. В Министерстве внутренних дел РК эту информацию опровергли.

«Министерство внутренних дел предупреждает о недостоверности данной информации», — сообщили в пресс-службе ведомства.


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