В МВД рассказали, кто чаще всего нарушает закон

Министр внутренних дел Ержан Саденов подчеркнул, что преступность — это не только проблема полиции, но и следствие экономических, социальных и демографических проблем.

Для их решения с 2024 года действует Концепция общественной безопасности. Она включает увеличение патрулей, развитие системы видеонаблюдения и усиление работы с молодёжью и неблагополучными семьями.

По данным ведомства, уже за первый год её реализации уровень преступности в стране удалось снизить на 7%. Значительно сократилось количество тяжких правонарушений: убийств, разбоев, грабежей, хулиганств и краж. За год их стало меньше на 6 тысяч.

— Ежегодно порядка 60 тыс. лиц совершают уголовные правонарушения, из них 85% — мужчины, 15% — женщины. Практически во всех случаях это граждане нашей страны. и в некоторых СНГ и иностранцы. Чаще всего уголовные правонарушения совершают лица в возрасте от 21 до 39 лет. Таким образом, вырисовывается социальный портрет правонарушителя — это мужчина 20-40 лет, безработный, без высшего образования, в состоянии алкогольного опьянения, — отметила депутат Мажилиса Снежанна Имашева.

Ранее сообщалось, что МВД предлагает запретить онлайн-продажу алкоголя в Казахстане.