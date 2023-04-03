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В МВД прошли кадровые назначения

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
3 Апреля 2023, 12:10
В МВД прошли кадровые назначения Фото: polisia.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В МВД прошли кадровые назначения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

Приказом министра внутренних дел назначены на должность заместителя начальника департамента информации и связи назначен Арман Бакиржанов.

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Полковник полиции Бакиржанов более 20 лет работает в данном направлении, начинал службу инженером-программистом. Последняя занимаемая должность – начальник управления технической защиты информации департамента информации и связи МВД.

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На должность заместителя начальника департамента тыла МВД назначен полковник полиции Рустем Тунгышбаев, ранее занимавший должность заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области.

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На должность заместителя начальника департамента полиции города Алматы назначена Ольга Агафонова, ранее работавшая начальником управления информатизации и связи этого же департамента.

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На должность заместителя начальника департамента полиции на транспорте назначен Маулен Маканов, ранее занимавший должность начальника управления миграционной службы департамента.


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