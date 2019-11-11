+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 0 °С
Алматы: 1 °С
USD 388.29 EUR 428.56
RUB 6.08 CNY 55.52
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В МВД прокомментировали распространение полицейскими документов уголовного дела в  Интернете

11 Ноября 2019 20:30
Поделиться:
В МВД прокомментировали распространение полицейскими документов уголовного дела в  Интернете

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель министра внутренних дел РК Алексей Калайчиди высказался по поводу распространения полицейскими ВКО документов уголовного дела через Интернет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Акмолинские полицейские  помогли водителю внедорожника добраться  до  больницы
Аттестация полицейских: сменилось 60% первых руководителей Попрошаек среди несовершеннолетних выявляют акмолинские полицейские Полицейских наказали в ВКО за применение дубинки

«Сотрудники полиции при допущении таких нарушений освобождаются с работы, это как минимум. Кроме того, их деяния рассматриваются в ходе возбуждения уголовного дела. Если в их действиях не обнаружено уголовного состава, тогда применяются дисциплинарные меры. Если же выявляется уголовный состав, то их сразу же увольняют», - пояснил Алексей Калайчиди.

По его словам, по происшествию в Шемонаихе молодые полицейские оказались виновными в утечке информации.

«К сожалению, это вина молодых. Такой случай ранее был зарегистрирован и в Караганде. Молодые полицейские возможно не правильно использовали телефон. Они еще совсем молодые. Они могут, не думая о последствиях, сказать что-то в микрофон. У них не было намерения какого-то унизить. Но тем не менее, так как нарушено законодательство, мы примем соответствующие меры», - добавил Алексей Калайчиди.

Напомним, в ВКО сотрудники правоохранительных органов Шемонаихинского района получили строгий выговор за распространение в интернете служебных материалов.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область,
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив