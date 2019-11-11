В МВД прокомментировали распространение полицейскими документов уголовного дела в Интернете

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель министра внутренних дел РК Алексей Калайчиди высказался по поводу распространения полицейскими ВКО документов уголовного дела через Интернет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сотрудники полиции при допущении таких нарушений освобождаются с работы, это как минимум. Кроме того, их деяния рассматриваются в ходе возбуждения уголовного дела. Если в их действиях не обнаружено уголовного состава, тогда применяются дисциплинарные меры. Если же выявляется уголовный состав, то их сразу же увольняют», - пояснил Алексей Калайчиди.

По его словам, по происшествию в Шемонаихе молодые полицейские оказались виновными в утечке информации.

«К сожалению, это вина молодых. Такой случай ранее был зарегистрирован и в Караганде. Молодые полицейские возможно не правильно использовали телефон. Они еще совсем молодые. Они могут, не думая о последствиях, сказать что-то в микрофон. У них не было намерения какого-то унизить. Но тем не менее, так как нарушено законодательство, мы примем соответствующие меры», - добавил Алексей Калайчиди.

Напомним, в ВКО сотрудники правоохранительных органов Шемонаихинского района получили строгий выговор за распространение в интернете служебных материалов.