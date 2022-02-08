В МВД опровергли фейк о «подвалах для пыток»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В социальных сетях распространяется фейковая информация о существовании подвального помещения внутри здания следственного изоляторя ЛА-155/18 города Алматы, где якобы совершаются противоправные действия в отношении задержанных, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Кроме того, указаны данные начальника РГУ «Учреждения ЛА-155/18» ДУИС по городу Алматы А. Джумадиева.

– В этой связи, сообщаем, что на территории учреждения УИС расположены двухэтажное административное здание и 6 режимных корпусов 4-5 этажностей, а также 230 камер для содержания спецконтингента. В указанных режимных корпусах имеются полуподвальные помещения для коммуникационных систем и узлов отопления. Вход в эти помещения осуществляется с внешней стороны корпусов. Прием поступающих в учреждение лиц осуществляется на первом этаже режимного корпуса. Прием всех прибывающих лиц в СИЗО осуществляется медицинскими работниками, также дежурной сменой учреждения под видеосъемку. Вместе с тем, учреждение периодически посещают представители органов прокуратуры, Уполномоченный по правам человека, а также участники организации общественного контроля. Деятельность уголовно-исполнительной системы направлена на приоритетную охрану человеческого достоинства, безопасности жизни и здоровья, конституционных прав и свобод осужденных и иных лиц. Для этого законодательством создаются условия для ресоциализации осужденных, защиты прав человека при исполнении наказаний и иных мер уголовно-правового воздействия, обеспечения безопасности личности, общества и государства, предупреждение совершения преступлений в условиях исполнения и отбывания наказаний, – говорится в сообщении.

За распространение заведомо ложной информации предусматривается уголовная ответственность по статье 274 Уголовного кодекса Республики Казахстан, напомнили в МВД.