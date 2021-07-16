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    11:30, 16 Июль 2021 | GMT +6

    В МВД обсудили вопросы предотвращения насильственного экстремизма в Центральной Азии с германской стороной

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В МВД обсудили вопросы предотвращения насильственного экстремизма в Центральной Азии с германской стороной, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Заместитель министра внутренних дел Казахстана Арыстангани Заппаров встретился с Главой представительства Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ) в Казахстане Йоргом Пуделькой.

    В ходе встречи обсуждены вопросы реализации международного проекта GIZ «Предотвращение насильственного экстремизма в Центральной Азии», в котором МВД выступает основным партнером.

    Стороны обменялись мнениями о перспективах казахстанско-германского сотрудничества в рамках данного проекта и выразили готовность укреплять дальнейшее взаимодействие по интересующим направлениям.

    Встреча прошла в атмосфере взаимопонимания и конструктивного диалога.


    Теги:
    МВД РК Официально Сотрудничество Международная деятельность Правоохранительные органы Внешняя политика Казахстана
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