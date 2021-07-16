НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В МВД обсудили вопросы предотвращения насильственного экстремизма в Центральной Азии с германской стороной, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Заместитель министра внутренних дел Казахстана Арыстангани Заппаров встретился с Главой представительства Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ) в Казахстане Йоргом Пуделькой.

В ходе встречи обсуждены вопросы реализации международного проекта GIZ «Предотвращение насильственного экстремизма в Центральной Азии», в котором МВД выступает основным партнером.

Стороны обменялись мнениями о перспективах казахстанско-германского сотрудничества в рамках данного проекта и выразили готовность укреплять дальнейшее взаимодействие по интересующим направлениям.

Встреча прошла в атмосфере взаимопонимания и конструктивного диалога.