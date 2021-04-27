В мужчину стреляли в поселке близ Алматы: полиция ищет подозреваемого

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В селе Шалкар Карасайского района Алматинской области неизвестный выстрелил мужчине в ногу. Он находится в крайне тяжелом состоянии. Полиция ищет подозреваемого, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео с места происшествия было опубликовано в сети Instagram. На кадрах очевидцы показывают место последствия вооруженного нападения. В описании говорится, что в результате инцидента пострадал пожилой мужчина.

В пресс-службе Департамента полиции Алматинской области уточнили, что 24 апреля текущего года около 23:00 в Центральную районную больницу Карасайского района с огнестрельным ранением ноги доставлен 62-летний житель поселка Шалкар.

«В ходе проверки установлен 29-летний житель города Каскелен. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по его задержанию.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 24, ч. 1 ст. 99 УК РК (Покушение на убийство). Причины и обстоятельства дела устанавливаются. Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК не разглашается», - сообщили в полиции.

В управлении общественного здоровья Алматинской области ответили, что пациент поступил в отделение реанимации 24 апреля в 23:00 часов.

«Диагноз: тяжелая травма левой нижней конечности. Огнестрельное сквозное пулевое ранение левой голени. Открытый многооскольчатый перелом верхней трети обеих костей левой голени со смещением отломков. Была ампутация левой голени. Общее состояние крайне тяжелое. Дыхание: на аппарате ИВЛ», - ответили в пресс-службе управления.

Напомним, в этот же день, 24 апреля, в Алматы произошел конфликт между жителем ЖК «Бухар Жырау Тауэрс» и охранником, в результате которого мужчина ранил из охотничьего ружья охранника в левую ногу. Он был доставлен в больницу. Подозреваемый позже спрятался в своей квартире. На протяжении нескольких часов с подозреваемым проводились переговоры сотрудниками департамента полиции, прокуратуры и его знакомыми. Однако он отказался сдаваться и продолжал стрелять в сторону двери. Около 30 раз произвел выстрелы в сторону лестничной площадки.

После этого, было принято решение о задержании подозреваемого силами спецподразделения Департамента полиции. Испугавшись ответственности, подозреваемый покончил жизнь самоубийством, с ружьем в руках выбросившись из окна 17 этажа квартиры, в которой ранее он закрылся.