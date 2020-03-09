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В МСХ РК объяснили усиление фитосанитарного контроля на границе с Россией
НУР-СУЛТАН. КАЗАИНФОРМ - Усиление фитосанитарного контроля на казахстанско-российской границе является логическим продолжением совместной работы МСХ РК и Россельхознадзора, начатой в прошлом году, поэтому данные меры не имеют никакого отношения к ситуации с распространением вируса COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза РК, передает МИА «Казинформ».
«Казахстанская сторона еще в прошлом году приняла соответствующие меры – МСХ РК, вблизи границы с РФ, были созданы 32 фитосанитарных контрольных пунктов для выявления нарушений при ввозе в РК грузов сельхозназначения. С начала 2020 года, при ввозе подкарантинной продукции с территории РФ, выявлено 293 нарушения, наложено штрафов на 10 млн тенге. В адрес Россельхознадзора направлено 39 нотификаций. При этом, в 2020 году нотификаций о выявленных нарушениях со стороны предпринимателей РК не поступало. В рамках проводимой работы правительством РФ Россельхознадзору даны поручения усилить фитосанитарный контроль на казахстанско-российской границе», - говорится в распространенном сообщении министерства.
Между тем, в МСХ РК разъяснили, что фитосанитарный контроль направлен на предотвращение проникновения вредителей сельхозкультур, которые вызывают заболевания растений.
«В этой связи усиление фитосанитарного контроля не имеет никакого отношения к распространению вируса COVID-19», - подчеркнули в Минсельхозе РК.
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