В МСХ прокомментировали митинг сельхозработников в Актюбинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр сельского хозяйства РК Рустем Курманов прокомментировал митинг сельхозработников в Актюбинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вопрос связан с планированием в первую очередь, потому что в основе расчета средств была численность людей. На будущую трехлетку мы изменяем систему расчета, берем ВВП региона и учитываем эти вопросы. То, что производится больше, чем запланировано, это практика была ежегодная, – производство такое, что может быть больше в разы, но возможности бюджета ограничены. Поэтому долг переходящий», - сказал Рустем Курманов в кулуарах Правительства, объясняя долг по субсидиям перед актюбинскими фермерами.

По его словам, заявки на субсидии подают непосредственно акиматы, в Минсельхозе их уже рассматривают.

«Они уже произвели продукцию, уже реализовали. Теперь они хотят получить компенсацию за выпущенную продукцию. Будет компенсированы эти расходы бюджета следующего года. Осталось 2 месяца, в январе мы получим эти деньги. Ту разницу, которую мы выплатим по долгам на 2020 год, мы учтем при уточнении бюджета», - заверил вице-министр.

Между тем, как отметил Р. Курманов, Актюбинская область не является лидером по долгу перед фермерами. «В целом долг 36,8 миллиарда тенге по всей стране, в Актюбинской области стоит вопрос о 4 миллиардах тенге. В южных регионах больше всего», - заключил спикер.

Напомним, 5 ноября фермеры в Актюбинской области вышли на митинг. Недовольство сельскохозяйственников вызвал запрет на ввоз скота из приграничных регионов России, который действует в одностороннем порядке уже три года. Еще одной причиной стали задержки выплат субсидий по госпрограммам «Ырыс» и «Сыбага».