В Москве начался парад Победы: Казахстан представляет парадный расчет Десантно-штурмовых войск

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принимает участие в военном параде по случаю 75-й годовщины Победы, который проходит на Красной площади в Москве, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Вместе с В. Путиным и К. Токаевым на параде также присутствуют лидеры Беларуси, Кыргызстана, Молдовы, Сербии, Таджикистана и Узбекистана.

Нынешний военный парад на Красной площади проходит в день, когда в 1945 году состоялся исторический Парад Победы. На трибунах за парадом наблюдают ветераны войны, граждане, совершившие героические поступки, и иностранные гости. В этом году в связи со сложной эпидемиологической ситуацией места для гостей установлены с соблюдением требований социального дистанцирования.

Ожидается, что сегодняшний парад Победы будет более масштабным, чем в предыдущие годы, его продолжительность увеличится до полутора часов. Принимает парад Победы министр обороны генерал армии Сергей Шойгу, командует главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков.

В торжественном марше участвуют свыше 14 тысяч военнослужащих, в том числе 45 пеших парадных расчетов и более 216 единиц современной и перспективной военной техники, более 20 образцов которой задействовано впервые. После прохождения механизированной техники 75 самолетов и вертолетов ВКС России совершат пролет на Красной площадью.

Также по брусчатке главной площади пройдут парадные расчеты военнослужащих из 13 стран: Казахстана, Азербайджана, Армении, Беларуси, Индии, Кыргызстана, Китая, Молдовы, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Республику Казахстан представляет парадный расчет из 55 военнослужащих Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Казахстана во главе с командиром 36-й десантно-штурмовой бригады подполковником Уланом Нургазиевым.

По завершении военного парада Касым-Жомарт Токаев также примет участие в церемонии возложения венков к могиле Неизвестного солдата.

В этот же день парады в честь 75-летия Победы проходят еще в 27 городах России, в том числе в 8 городах-героях и 19 городах, в которых находятся штабы военных округов, флотов и объединений. В некоторых регионах из-за эпидемической обстановки власти отказались от проведения шествий либо решили провести парады без зрителей. Торжественные мероприятия завершатся праздничными салютами, которые состоятся в 23 часа во всех 28 городах РФ.

Фото: © Станислав Красильников/ТАСС