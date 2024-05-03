В Монголии погибло свыше 7 млн голов домашнего скота
В Монголии погибло в общей сложности 7,1 млн голов домашнего скота, уничтожено и захоронено 5,6 млн трупов животных. Об этом сообщило Главное управление по чрезвычайным ситуациям страны, передает Kazinform.
- В работу по утилизации и уничтожению трупов крупного и мелкого рогатого скота, погибшего во время белого и железного дзуда (зимняя бескормица), которая стартовала 15 апреля, были вовлечены сотрудники центров по изучению зоонозных инфекций, а также сами кочевники-скотоводы монгольских аймаков, где были зафиксированы самые высокие показатели гибели скота, - цитирует агентство Xinhua официальное сообщение ведомства по ЧС.
Согласно данным Министерства продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии, к концу 2023 года общее поголовье скота в стране составляло 64,7 млн голов.