В Монголии погибло свыше 7 млн голов домашнего скота

В Монголии погибло в общей сложности 7,1 млн голов домашнего скота, уничтожено и захоронено 5,6 млн трупов животных. Об этом сообщило Главное управление по чрезвычайным ситуациям страны, передает Kazinform.

- В работу по утилизации и уничтожению трупов крупного и мелкого рогатого скота, погибшего во время белого и железного дзуда (зимняя бескормица), которая стартовала 15 апреля, были вовлечены сотрудники центров по изучению зоонозных инфекций, а также сами кочевники-скотоводы монгольских аймаков, где были зафиксированы самые высокие показатели гибели скота, - цитирует агентство Xinhua официальное сообщение ведомства по ЧС.