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    16:16, 03 Май 2024 | GMT +6

    В Монголии погибло свыше 7 млн голов домашнего скота

    скот, крс
    Фото: Pixabay

    В Монголии погибло в общей сложности 7,1 млн голов домашнего скота, уничтожено и захоронено 5,6 млн трупов животных. Об этом сообщило Главное управление по чрезвычайным ситуациям страны, передает Kazinform.

    - В работу по утилизации и уничтожению трупов крупного и мелкого рогатого скота, погибшего во время белого и железного дзуда (зимняя бескормица), которая стартовала 15 апреля, были вовлечены сотрудники центров по изучению зоонозных инфекций, а также сами кочевники-скотоводы монгольских аймаков, где были зафиксированы самые высокие показатели гибели скота, - цитирует агентство Xinhua официальное сообщение ведомства по ЧС.

    Согласно данным Министерства продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии, к концу 2023 года общее поголовье скота в стране составляло 64,7 млн голов.

     

    Теги:
    Падеж скота Скот Животные Мировые новости Монголия
    Руслан Сулейменов
    Автор
    Руслан Сулейменов
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